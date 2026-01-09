Los Emmy crean el Legacy Award, el galardón para series relevantes y corregir errores como el cometido con The Wire

Maury McIntyre, presidente y director ejecutivo de la Academia de Televisión de Estados Unidos, atribuyó a Pearlena Igbokwe, presidenta de Television Studios, NBC Entertainment & Peacock Scripted, la iniciativa para la creación del nuevo premio Emmy Legacy Award. Según declaró McIntyre a The Hollywood Reporter, Igbokwe propuso la idea cuando formaba parte tanto del comité ejecutivo como del comité de selección del Salón de la Fama de la Academia, sugiriendo el establecimiento de un reconocimiento similar al Salón de la Fama, pero orientado a las series televisivas. De acuerdo con la información publicada por The Hollywood Reporter, esta propuesta se convirtió en el detonante para el lanzamiento del nuevo galardón, cuyo objetivo será destacar la labor de producciones que hayan conseguido dejar una huella significativa y perdurable en la industria o la cultura, así como subsanar omisiones previas en la historia de los galardones Emmy, como en el caso de la serie The Wire, una de las más reconocidas por la crítica pero que nunca obtuvo un Emmy.

El medio The Hollywood Reporter consignó que el Emmy Legacy Award estará abierto tanto a series en emisión como a aquellas cuyo último episodio se haya transmitido incluso tres décadas atrás. McIntyre explicó que “nuestro objetivo es reconocer programas que hayan perdurado y tenido un impacto, ya sea cultural o en la industria, durante mucho tiempo”. Entre los ejemplos proporcionados por el ejecutivo se encuentran Grey’s Anatomy, debido a su longevidad en el ámbito de las series médicas, y Gunsmoke (“La Ley del Revólver”), reconocida por su papel en arraigar el género western en la televisión estadounidense.

El dirigente añadió que el propósito principal del galardón es subrayar el legado de series con una trayectoria notable, pero también admitió, según publicó The Hollywood Reporter, que la distinción puede intervenir en la reparación de “errores históricos”. Al ser consultado sobre si el premio busca rectificar omisiones como la de The Wire, McIntyre respondió que “no era necesariamente la intención, aunque, lógicamente, lo vemos como una oportunidad”. Destacó la importancia de reconocer “casos en los que sentimos que una serie no recibió el reconocimiento Emmy que merecía”, concluyendo: “No era la razón principal, pero es un efecto positivo que nos alegra”.

El galardón consistirá en una estatuilla tradicional de los Emmy con una inscripción conmemorativa específica. Según detalló The Hollywood Reporter, la entrega del Legacy Award podrá realizarse dentro de diversas ceremonias, incluidas la gala principal de los Primetime Emmy, los Creative Arts Emmy, el festival Televerse organizado por la propia Academia de Televisión, o dentro de la ceremonia del Salón de la Fama. McIntyre precisó que la selección del evento para la entrega del premio dependerá de las circunstancias de cada año, y la Academia se reserva el derecho de decidir la ocasión más adecuada.

En referencia a la flexibilidad para otorgar el galardón, McIntyre ilustró posibles escenarios, como la coincidencia con el aniversario centenario de NBC; si un programa icónico de esa cadena resultara premiado, la entrega podría realizarse en la propia gala de los Emmy transmitida por NBC. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de optar por el Salón de la Fama como alternativa, estableciendo un paralelismo con la dinámica utilizada para otros reconocimientos especiales como el Governors Award.

El procedimiento para la selección de candidaturas al Emmy Legacy Award quedará bajo la responsabilidad del comité de Special Awards —antes, Governors Awards—, el cual presentará una lista anual de postulantes. Según reportó The Hollywood Reporter, el grupo encargado de votar será la junta de los Governors de la Academia, y los nombres de los potenciales galardonados podrán ser propuestos tanto por la propia junta, como por el comité de Special Awards, o por medio de cartas dirigidas a la organización. McIntyre precisó que no se espera que las propuestas provengan directamente del público general, aunque las cadenas asociadas contarán con la posibilidad de sugerir títulos señalando la importancia de los programas en cuestión.

Entre los requisitos previstos para optar al Emmy Legacy Award destacan la necesidad de que el programa haya alcanzado, como mínimo, 60 episodios y una duración de al menos cinco temporadas. Además, la serie deberá haber probado una influencia duradera, ya sea transformando su género, impactando a nuevas o habituales audiencias o dejando huella social y cultural significativa. En cuanto a las franquicias, The Hollywood Reporter subrayó que serán consideradas en su conjunto y no individualmente por temporadas o versiones.

La introducción del Emmy Legacy Award por parte de la Academia de Televisión de Estados Unidos, según recopiló The Hollywood Reporter, marca un paso enfocado a nutrir el reconocimiento a producciones que han consolidado tendencias, estilos o géneros y que, en ocasiones, no han recibido premios durante su emisión o vida activa, como ocurrió con The Wire. El premio se suma así a la variedad de distinciones existentes dentro de la estructura Emmy, abriendo la puerta a la revisión y la justa valoración de aportes pasados, vigentes o aún en evolución dentro del medio televisivo.