Un extracto de granada rico en punicalagina mejora el rendimiento de ciclistas, según un estudio

Consumir extracto de granada permite incorporar cantidades de punicalagina en niveles que no pueden alcanzarse tomando granada fresca, ya que requeriría la ingesta de varios kilos de la fruta para lograr un efecto biológico relevante. La formulación en cápsulas favorece una administración práctica y segura, concentrando los principios activos de la granada. A partir de este hallazgo, una investigación dirigida por la Universidad Católica de Murcia ha documentado su impacto en la recuperación y el rendimiento de ciclistas tras sesiones de ejercicio intenso, según informó la revista 'Nutrients'.

En el ensayo clínico, desarrollado bajo formato aleatorizado y controlado, participaron ciclistas amateur que mantenían un régimen aeróbico habitual y prolongado. De acuerdo con lo publicado por la Universidad Católica de Murcia, los deportistas que recibieron suplementos de extracto de granada con alto contenido en punicalagina presentaron menor fatiga y mostraron un mejor rendimiento posterior a la prueba de resistencia, en comparación con quienes no tomaron este suplemento. El medio especificó que estos resultados sugieren una recuperación más eficaz y una mejor disposición para futuros entrenamientos.

Javier López, catedrático de Ciencias de la Salud y director de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio en esta universidad, explicó a 'Nutrients' que la punicalagina es parte de los polifenoles, compuestos antioxidantes que las plantas producen para protegerse de la radiación solar, y que tienden a concentrarse en las partes externas del fruto, como la cáscara de la granada. La investigación señala que la granada constituye prácticamente la única fuente significativa de punicalaginas en la dieta humana, reforzando el sentido de utilizar extractos para alcanzar niveles relevantes de este componente.

De acuerdo con lo explicado en la publicación, los polifenoles, y en particular la punicalagina, poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Durante actividades atléticas aeróbicas prolongadas y de moderada a alta intensidad, como el ciclismo, se genera una alta carga de oxidación y procesos inflamatorios en la musculatura, lo cual afecta negativamente el rendimiento y favorece la fatiga. El artículo indicó que el objetivo de los investigadores fue determinar si la suplementación podía reducir ese cansancio asociado al esfuerzo protegido.

El estudio mostró que los ciclistas tratados con extracto de granada lograron una mejor capacidad de recuperación una vez terminada la actividad extenuante y evidenciaron una mayor preparación para el siguiente entrenamiento, según lo que destaca la Universidad Católica de Murcia. López enfatizó en el reporte que estas conclusiones pueden aplicarse específicamente a deportes aeróbicos de larga duración donde el efecto positivo es claro, como el ciclismo, maratón o el esquí de fondo, aunque recordó que no se deberían generalizar a otras disciplinas deportivas que no han sido objeto de estudio en este trabajo.

En cuanto a la seguridad del suplemento, el informe de la universidad remarcó que los extractos de granada con alto contenido en punicalagina cuentan con un perfil muy seguro y no presentan prácticamente efectos secundarios, lo que les otorga potencial para complementar o posponer el uso de medicamentos en contextos preventivos. “No estamos hablando de curar enfermedades ni de sustituir medicamentos”, puntualizó López según recogió 'Nutrients', sino de una herramienta destinada principalmente a la prevención y a las primeras fases de intervención, dentro de una estrategia más amplia que incluya dieta saludable y actividad física regular.

El académico también subrayó, de acuerdo con la publicación, que investigaciones previas han asociado la punicalagina con beneficios sobre la presión arterial, el perfil lipídico y la función endotelial, aunque señaló que la evidencia, si bien moderada, es real y requiere de rigor tanto en los estudios como en su comunicación. El equipo de la universidad se mostró convencido del efecto observado en sus ensayos y compartió que los atletas participantes en la investigación reportaron experiencias favorables durante el estudio, según consignó 'Nutrients'.

El medio detalló que la investigación refuerza el interés científico y deportivo por los suplementos de origen natural y señala posibilidades en la mejora de la resistencia y la recuperación muscular en disciplinas aeróbicas exigentes. Las implicaciones apuntan tanto a la optimización del entrenamiento deportivo como a estrategias preventivas en salud general, siempre en el contexto de hábitos saludables y bajo consejo especializado cuando corresponda.