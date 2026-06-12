Fujimori mantiene una ventaja de 0,006 % sobre Sánchez con el 98,25 % de votación en Perú

Lima, 11 jun (EFE).- La derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja de 0.006 %, equivalente a 1.207 votos, sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando se ha contado el 98,254 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú y ya se comenzaron a revisar más de 1.600 actas que han sido impugnadas.

A la espera de las últimas 9 actas pendientes de escrutinio, que proceden de un distrito de la región amazónica de Loreto fronterizo con Brasil, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibe el 50,003 % del sufragio, mientras que su rival obtiene el 49,997 %.

PUBLICIDAD

Esto significa que la candidata del partido Fuerza Popular suma hasta el momento 9.035.493 votos y el candidato del partido Juntos por el Perú 9.034.466 votos, de acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sin embargo, aun quedan por ingresar las 1.611 actas que fueron impugnadas o tienen algún tipo de error material, que deben ser revisadas por los jurados electorales especiales (JEE), aunque la mayoría proceden de varias zonas de Lima, la capital que concentra a un tercio de la población del país.

PUBLICIDAD

Al respecto, Fujimori expresó este jueves que toma con "serenidad y mucha gratitud" los resultados de la segunda vuelta y recordó que Sánchez afirmó que respetará los resultados de la elección.

"Sea cual sea el ganador, estamos con los ánimos dispuestos a dialogar en el próximo quinquenio", afirmó antes de indicar que esperará a conocer los resultados finales para "poder conversar con Roberto Sánchez".

Consultada sobre las impugnaciones de mesas de votación planteadas al parecer por Juntos por el Perú, Fujimori respondió que no veía "ninguna causal de nulidad" en esos votos, pero que sus rivales "están en todo su derecho de hacerlo".

El partido político de Sánchez también reiteró su llamado a la calma para que el proceso electoral concluya "sin ningún tipo de incidencias", tras la convocatoria a movilizaciones en varias ciudades del país en apoyo a su candidato presidencial.

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que han tomado con "tranquilidad" los últimos resultados del cómputo de votos y que ahora solo esperan que concluya el proceso.

"Estamos en un país democrático, al margen de respaldar (las manifestaciones), sí hacemos un llamado a la calma a la población para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencias", remarcó.

Por su parte, el canciller de Perú, Carlos Pareja, se reunió este jueves con representantes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), a los que informó que en esta segunda vuelta de las elecciones votaron 309.550 peruanos residentes en el extranjero.

PUBLICIDAD

Pareja también invocó a sus compatriotas a mantener la calma y el espíritu democrático, así como saludó el "compromiso público" de los candidatos presidenciales y sus voceros que, según dijo, "en ambos casos cuentan con una respetable solvencia moral".

Un triunfo de Fujimori, quien perdió las tres anteriores elecciones presidenciales en Perú, supondrá el retorno del fujimorismo al gobierno después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio en el que se afianzó en el poder con el autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

PUBLICIDAD

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo pasado para escoger a la opción política que gobernará Perú durante el quinquenio 2026-2031, tras una etapa de inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en una década. EFE

(foto)(video)