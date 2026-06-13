Orson Salazar, relajado y serio por las calles de Madrid junto a su hijo tras su separación de Paz Vega

MADRID (CHANCE)
En pleno huracán mediático en torno a su separación de Paz Vega, Orson Salazar ha reaparecido en Madrid mientras ambos hacen ya vidas completamente por separado tras más de 25 años de relación y tres hijos en común. La ruptura llega en un momento especialmente delicado para la actriz, que se enfrenta a graves problemas económicos derivados, según se ha publicado, de la mala gestión de su patrimonio por parte del que fuera su marido, y que han colocado a la familia en una situación límite.
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En este contexto, Orson ha sido captado por el equipo de Europa Press paseando por las calles de la capital, aparentemente tranquilo pero con gesto serio, acompañado por su hijo mayor. Padre e hijo caminaban con cierta distancia entre ellos, en silencio, reflejando una sobriedad y contención absoluta en medio de la tormenta mediática que les rodea. Pese a la presencia de las cámaras, el venezolano optó por no hacer declaraciones, manteniendo una actitud discreta y sin responder a las preguntas sobre la separación ni sobre la situación económica familiar.
Por el momento, ni Paz Vega ni Orson Salazar han ofrecido una versión oficial detallada de lo ocurrido ni de hasta qué punto la crisis económica ha influido en su ruptura. Lo que sí ha trascendido es que la casa familiar, situada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, ha salido a subasta pública por una deuda de 1,2 millones de euros reclamada por Hacienda, un dato que evidencia la gravedad del bache financiero al que se enfrentan. Mientras tanto, la pareja, ya separada, intenta gestionar este complicado momento protegiendo a sus hijos y manteniendo, al menos de puertas afuera, el máximo silencio posible.
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