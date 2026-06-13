La FIFA asegura haber dado la cifra de asistencia real del Corea del Sur-República Checa

La FIFA ha insistido en que la cifra de asistencia al partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre Corea del Sur y la República Checa es correcta, a pesar de que las imágenes parecían mostrar miles de asientos vacíos.

La asistencia al partido del Grupo A, disputado el jueves en el estadio situado a las afueras de Guadalajara (México), se anunció en 44.985 espectadores, lo que llevó a los espectadores a cuestionar la cifra. Sin embargo, la FIFA afirmó que la asistencia se basaba en "datos operativos verificados" e incluía a todas las personas presentes dentro del "perímetro del estadio".

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Un portavoz de la FIFA explicó las razones para establecer esa cifra. "Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de entradas escaneadas y los espectadores presentes dentro del recinto del estadio, en lugar de evaluaciones visuales de la ocupación de los asientos en un momento dado durante el partido", apuntó.

"La FIFA colabora estrechamente con las autoridades del estadio y los equipos de venta de entradas para garantizar que todas las cifras publicadas se basen en datos operativos verificados. Hay que tener en cuenta que, durante el partido en Guadalajara, se pudieron ver a varios aficionados con entrada de pie en los pasillos en lugar de permanecer en sus asientos asignados durante todo el partido", finalizó.

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