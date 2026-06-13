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Israel emite una alerta de evacuación forzada para 20 poblaciones del sur de Líbano y reanuda bombardeos

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El Ejército de Israel ha ordenado este sábado a los residentes de una veintena de poblaciones del sur de Líbano que abandonen sus hogares ante la ejecución inminente de nuevos ataques aéreos después de denunciar que las milicias de Hezbolá han roto el alto el fuego en vigor.

La orden, comunicada por el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, afecta en particular a las comunidades de Nabatiyé y ha proseguido con la constatación de los primeros impactos de proyectiles israelíes en Kfar Houna, Srifa y Al Twairy, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

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Uno de estos ataques, según la misma agencia, ha matado al alcalde del municipio de Rihan, Ali Badie.

Una hora antes, el Ejército israelí había informado de la intercepción de "un presunto objetivo aéreo que cruzó desde territorio libanés a territorio israelí" en medio de alertas sobre la intrusión de aeronaves hostiles en Metula y Misgav Am.

Hezbolá ha devuelto el fuego con ataques en los alrededores de Nabatiye y Marjayun, según ha hecho saber en sendos comunicados en un nuevo día de violencia y en un momento particularmente delicado ante la posibilidad cada vez más real de que Irán, el gran valedor de la milicia del partido chií, y Estados Unidos firmen un acuerdo de entendimiento que implicaria la consolidación del cese de hostilidades en Líbano.

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