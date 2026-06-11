EEUU da por finalizada su última oleada de ataques contra Irán, que deja al menos dos heridos

El Ejército de Estados Unidos ha dado por concluida la última oleada de ataques "en legítima defensa" lanzados en la madrugada de este jueves contra "múltiples objetivos" en Irán, acciones que, según medios iraníes, dejan al menos dos personas heridas en el sur del país.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán el 10 de junio, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha indicado el órgano castrense en un comunicado.

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Concretamente, el mando estadounidense ha hecho referencia a ataques contra capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea iraníes "en todo el país". Todo ello, reza el texto castrense, por medio del disparo de munición "de precisión" contra "objetivos iraníes que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".

A renglón seguido, el CENTCOM ha defendido que las fuerzas estadounidenses permanecen "vigilantes, letales y preparadas", tras su "respuesta" a la "agresión injustificada y continuada de Irán".

Por cuenta de los referidos ataques, la agencia de noticias iraní Mehr ha indicado que al menos dos civiles han resultado heridos por la metralla procedente de la explosión de "misiles enemigos", en la región de Kurgan, en la provincia de Minab, en el sur.

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A su vez, minutos antes de la publicación del referido comunicado castrense estadounidense, también Mehr ha informado del sonido de explosiones en Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, Teherán; en Varamin, centro; en el condado de Sirik, en el sur, y en la ciudad portuaria de Bandar Abbas.