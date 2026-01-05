Groenlandia se abre al diálogo con Trump, pero rechaza cualquier "fantasía de anexión"

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, enfatizó este lunes la importancia de la confianza como condición para forjar alianzas internacionales estables, especialmente tras las recientes demandas del presidente estadounidense Donald Trump, calificando estas declaraciones de “total y absolutamente inaceptables”. De acuerdo con información de la agencia Europa Press, el mandatario groenlandés sostuvo que la colaboración entre naciones debe fundamentarse en el respeto mutuo y apegarse estrictamente al Derecho Internacional, descartando de plano cualquier posibilidad de aceptar presiones, amenazas o insinuaciones sobre la anexión del territorio.

La intervención pública de Nielsen surgió en respuesta a los últimos comentarios de Trump, quien abogó de nuevo por que Estados Unidos asumiese el control de Groenlandia alegando razones de seguridad nacional y cuestionando abiertamente la gestión de la isla bajo jurisdicción danesa, según publicó Europa Press. El jefe de Gobierno groenlandés alertó que comentarios semejantes no encajan en el trato entre aliados y subrayó que la población de la isla ha mostrado reiteradamente “responsabilidad, estabilidad y lealtad” en el contexto internacional.

Por medio de un mensaje difundido en su perfil de la red social Facebook, Nielsen aclaró la postura de su gobierno frente a las propuestas de Trump: “Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero tiene que ser a través de los canales adecuados y respetando el Derecho Internacional. Y los canales adecuados no son publicaciones aleatorias e irrespetuosas en las redes sociales”. Con estas palabras, el primer ministro remarcó que la apertura a negociar no implica consentimiento ante propuestas anexionistas ni tolerancia hacia lo que denominó “fantasías” de integración de Groenlandia bajo soberanía estadounidense.

Europa Press detalló que Nielsen rechazó cualquier tipo de “amenaza, presión o fantasía sobre la anexión”, insistiendo en que estas formas de retórica deben cesar y no pueden figurar en las relaciones entre países aliados. Además, consideró como una “falta de respeto” el paralelismo que estableció Trump entre la situación de Groenlandia y la intervención militar estadounidense en Venezuela, argumentando que el archipiélago no es “un objeto de la retórica de una superpotencia”. El primer ministro describió a Groenlandia como “un pueblo, una tierra y una democracia”, y exigió que todos estos aspectos fueran respetados.

Según consignó la agencia Europa Press, Nielsen considera que Groenlandia ocupa una posición geoestratégica significativa, aspecto que la hace depender de buenos aliados para su propia seguridad. “La confianza exige respeto”, expresó el dirigente, aseverando que las recientes manifestaciones del mandatario estadounidense no corresponden a una relación amistosa genuina y vulneran los códigos básicos de interacción diplomática.

La idea de que Estados Unidos lograse el control efectivo sobre Groenlandia ha puesto en alerta tanto a las autoridades groenlandesas como a Dinamarca, país con jurisdicción sobre la isla. Las pretensiones expansionistas de Trump en torno a Groenlandia no resultan nuevas, ya que él ha sostenido este discurso recurrentemente desde su regreso a la presidencia estadounidense, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Trump argumenta que la presencia creciente de embarcaciones rusas y chinas en las proximidades del Ártico justificaría un cambio de estatus para la isla a fin de reforzar la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados regionales.

En su publicación, Nielsen puntualizó que el futuro de Groenlandia solo podrá debatirse y definirse a través de canales oficiales y garantizando los principios del orden internacional, sin admitir intervenciones o presiones externas sobre sus decisiones soberanas. El primer ministro concluyó reiterando la disposición de la isla a mantener conversaciones bajo el marco institucional correspondiente, pero rechazando de manera expresa cualquier escenario que implique prescindir del consenso, la confianza mutua y la legalidad internacional.