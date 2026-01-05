Suiza congela durante cuatro años los bienes de Nicolás Maduro

Según declaraciones del Consejo Federal suizo, en caso de comprobarse que los fondos pertenecientes al círculo del expresidente venezolano Nicolás Maduro fueron obtenidos de manera ilícita, estos recursos podrían destinarse a iniciativas en beneficio de la sociedad venezolana. El Gobierno suizo anunció la congelación de los activos asociados tanto a Maduro como a otras personas ligadas a su entorno, una medida con una duración prevista de cuatro años diseñada para impedir posibles transferencias de capitales fuera del país helvético. La medida, informada este lunes y publicada por distintas agencias internacionales, forma parte de las acciones que Suiza ha implementado para reforzar la vigilancia sobre fondos de origen dudoso.

De acuerdo con el medio de comunicación que originó la noticia, la decisión suiza amplía el espectro de sanciones implementadas en 2018 e introduce un mecanismo temporal de protección sobre los activos, con miras a evitar que fondos presuntamente adquiridos de forma irregular salgan de Suiza sin autorización judicial. Las autoridades helvéticas precisaron que la congelación se fundamenta en la inestabilidad política existente en Venezuela, donde la evolución de la situación podría derivar en múltiples escenarios, incluido el inicio de futuros procesos legales relacionados con bienes de origen ilícito.

El Consejo Federal explicó que la medida se califica como cautelar y advirtió que las actuales disposiciones no impactan a los demás funcionarios que permanecen como parte del Gobierno de Venezuela después de la destitución de Maduro. Según puntualizó el Ejecutivo suizo en declaraciones recogidas por el medio original, el objetivo central de la retención es garantizar la disponibilidad de los fondos para eventuales procedimientos de cooperación judicial internacional.

El Gobierno de Suiza dejó claro que la acción emprendida no responde al desenlace político en Venezuela relacionado con la caída de Maduro ni a la posible violación del Derecho Internacional por dicho acontecimiento. A juicio de las autoridades suizas, el hecho de que Venezuela inicie procedimientos jurídicos en el futuro pone de manifiesto la importancia de mantener bloqueados los activos sospechosos mientras se determina legalmente su procedencia.

En su argumentación, el Consejo Federal sostuvo que "la congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano", explicó el colegiado gubernamental suizo, según consignó el medio que publicó la noticia. La retención de fondos quedó diseñada para prevenir que los bienes patrimoniales de origen dudoso lleguen a escenarios internacionales fuera del alcance de la justicia venezolana o de posibles investigaciones internacionales.

Las autoridades helvéticas detallaron que la decisión llegó tras evaluar el contexto volátil en Venezuela, donde consideran que la imprevisibilidad de los acontecimientos hace necesaria la aplicación de medidas extraordinarias de control. Reiteraron que el principal criterio para el congelamiento fue el riesgo potencial de que Venezuela, tras la caída de Maduro, pueda demandar la restitución de fondos obtenidos de manera ilícita.

La retención de activos amplía las restricciones que Suiza mantiene en vigor desde hace más de seis años, un periodo durante el cual ya se encontraban en marcha sanciones vinculadas al régimen venezolano por supuestas irregularidades en materia financiera y vulneración de normativas internacionales. El Consejo Federal suizo subrayó, en declaraciones publicadas por el medio original, que este bloqueo financiero no constituye una reacción a posibles cambios en el régimen político sino una respuesta a la posibilidad de que se requiera asistir a la justicia venezolana en el esclarecimiento del origen de los fondos.

De acuerdo con lo informado, la administración suiza enfatizó que cualquier procedimiento futuro sobre los fondos dependerá de los resultados de la investigación para determinar si éstos surgieron de actividades ilegales. En caso afirmativo, el Gobierno suizo manifestó su voluntad de canalizar estos fondos en beneficio directo de los ciudadanos venezolanos. Las autoridades suizas seguirán atentas a la evolución de la situación en Venezuela y a los posibles llamados de cooperación que pudieran derivarse de un proceso judicial por parte del Estado venezolano.

El Gobierno suizo insistió en que la medida busca proteger los intereses colectivos y preservar la posibilidad de eventualmente restituir los fondos si se concluye que su adquisición infringió la ley, desmarcándose así de la conflictiva política interna de Venezuela e insistiendo en que su actuación tiene como eje el compromiso con los estándares internacionales de transparencia financiera y cooperación judicial.