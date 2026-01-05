Agencias

Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

Las autoridades helvéticas han ordenado el bloqueo temporal de activos asociados a Nicolás Maduro y su entorno, argumentando que buscan impedir la salida de fondos sospechosos y anticiparse a posibles reclamos judiciales de Venezuela en el futuro

Guardar

Las autoridades suizas han precisado que la reciente decisión de bloquear activos no afecta a aquellos funcionarios que aún integran el aparato gubernamental en Venezuela, según reportó el Consejo Federal. El anuncio principal se centra en el bloqueo temporal, durante los próximos cuatro años, de los activos vinculados a Nicolás Maduro y a su entorno, una medida tomada con el objetivo de evitar la salida del país de fondos cuya licitud resulta sospechosa y anticiparse a potenciales litigios internacionales por parte de Venezuela, tal como informó el Gobierno de Suiza.

De acuerdo con la información divulgada por el Consejo Federal y recogida por medios internacionales, la disposición tiene por finalidad prevenir la transferencia de bienes "adquiridos ilícitamente" fuera del territorio helvético. Suiza sostiene que en caso de comprobarse que los activos congelados presentan un origen ilícito, estos recursos serán destinados a favor del pueblo venezolano. El Gobierno suizo añadió que esta acción no se suma a los miembros actuales del gobierno venezolano que permanecen tras la caída de Maduro, indicando que la restricción se enfoca directamente en Nicolás Maduro y personas de su círculo más cercano.

El Gobierno helvético explicó que la volatilidad política en Venezuela y la posibilidad de escenarios diversos han motivado la implementación de esta orden cautelar. Según consignó el Consejo Federal, la intención es evitar que activos obtenidos de manera irregular puedan ser transferidos fuera del sistema bancario suizo, dificultando así cualquier intento de disponer de estos fondos antes de esclarecer su procedencia.

El comunicado oficial subrayó que esta reacción no depende de si la salida de Maduro del poder ocurrió mediante una violación del Derecho Internacional. “El factor decisivo” para la congelación, detalló el Consejo Federal suizo, radica en la previsión de procedimientos judiciales que Venezuela podría iniciar en el futuro respecto a los activos bajo sospecha de origen ilícito. Ante una posible acción judicial proveniente de las autoridades venezolanas reclamando estos fondos, la medida resulta preventiva y busca facilitar la cooperación internacional en la materia.

Según publicó el Gobierno suizo, el bloqueo de bienes persigue facilitar cualquier futura investigación o solicitud de asistencia judicial recíproca. Las autoridades helvéticas apuntaron que si los procesos judiciales llegan a demostrar que los fondos en cuestión no tienen un origen legítimo, Suiza empleará estos recursos con el propósito de beneficiar al pueblo venezolano, una promesa que coincide con disposiciones internacionales sobre el manejo de activos extranjeros sospechosos.

Desde 2018, Suiza ha mantenido un régimen de sanciones contra Nicolás Maduro y parte de su entorno acusado de enriquecimiento ilegítimo, reiterando su postura crítica frente a la gestión de recursos públicos en Venezuela. El congelamiento reciente añade una dimensión temporal específica, ya que el bloqueo estará vigente durante cuatro años, lapso durante el cual se prevé que puedan definirse los procedimientos legales pertinentes y esclarecerse la situación de los activos en cuestión.

El Consejo Federal remarcó en diversas partes del comunicado, según indicó la prensa internacional, que la medida pretende anticipar cualquier movimiento de capitales sospechosos y crear un marco legal sólido para la resolución de disputas judiciales. La intención declarada es asegurar que los recursos, en caso de confirmarse su procedencia ilícita, sean redirigidos legalmente hacia la población venezolana, evitando su desaprovechamiento o eventual desvío.

El Gobierno de Suiza insiste en que la medida constituye una acción cautelar, orientada a proteger intereses legítimos ante el desafiante entorno político de Venezuela y a dar respuesta a posibles reclamos judiciales. El Consejo Federal puntualizó que los activos permanecerán bloqueados hasta que se resuelvan los procesos legales necesarios y que cualquier cesión o gestión futura de estos fondos dependerá de la información y pruebas que surjan durante estos procedimientos, conforme a la legislación suiza e internacional.

Temas Relacionados

SuizaNicolás MaduroGobierno de SuizaConsejo FederalVenezuelaBienes ilícitosCongelación de activosSancionesDerecho internacionalActivos financierosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La petrolera estadounidense Continental Resources se expande en Argentina y no descarta entrar en Venezuela

La compañía anunció una importante inversión en yacimientos de hidrocarburos en Vaca Muerta, mientras evalúa oportunidades en Venezuela, condicionado a un escenario político más previsible, según declaraciones exclusivas de su presidente al Financial Times

La petrolera estadounidense Continental Resources

Lee Jae Myung pide a Xi Jinping explorar vías para lograr la paz en la península de Corea

Durante una visita oficial a Pekín, el mandatario surcoreano llamó a su par chino a buscar soluciones conjuntas, subrayando la necesidad de fortalecer el entendimiento mutuo frente a la amenaza norcoreana y avanzar en relaciones bilaterales estratégicas

Lee Jae Myung pide a

El Ejército mata a 15 supuestos miembros de Al Shabaab en una "operación especial" en el sur de Somalia

El gobierno somalí informó sobre la neutralización de varios presuntos integrantes de una facción y la captura de otros sospechosos, resaltando avances en sus tácticas defensivas y el compromiso de eliminar la escalada de violencia contra la población

El Ejército mata a 15

Laura Matamoros, fichaje sorpresa de 'Espejo Público'

Tras varios años fuera del foco televisivo, la hija de Kiko Matamoros sorprende con su incorporación a uno de los formatos estrella de Atresmedia, generando expectativas sobre el papel que desempeñará desde el próximo 7 de enero

Laura Matamoros, fichaje sorpresa de

Fernando Campos se presenta como único candidato a presidir la Fundación IDIS

Tras el cierre del plazo de candidaturas, el consejo de la Fundación IDIS convocará una asamblea extraordinaria el 23 de enero para elegir a su próximo líder, quien liderará la entidad desde junio de 2025 hasta junio de 2028

Fernando Campos se presenta como