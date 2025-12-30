Sonia Moldes, radiante con su quinta boda: "Estoy convencida, es el amor de mi vida"

El papel de su hermano como padrino sobresale en la boda de Sonia Moldes, quien transita este nuevo episodio de su vida sin la presencia de sus padres y otorga a ese lazo fraternal un significado especial el día de su enlace matrimonial. Según detalló el medio que difundió la noticia, esta celebración no solo subraya la unión sentimental, sino también la importancia del apoyo familiar en una ocasión marcada por la ausencia de figuras paternas.

Sonia Moldes, empresaria conocida por su recorrido personal con múltiples capítulos amorosos y rupturas comentadas públicamente, reafirma su convencimiento sobre esta nueva relación y su deseo de que sea duradera. De acuerdo con el medio citado, Moldes expresó que considera a su actual pareja como “el amor de su vida”, y enfatizó su seguridad en dar este paso con la convicción de haber encontrado finalmente la estabilidad afectiva que siempre buscó. Al hablar del futuro junto a su esposo, afirmó: “Bueno, me espero que sí, estoy convencida que sí”, transmitiendo la certeza de que esta unión marca una etapa distinta a las anteriores.

El contexto familiar ha cobrado una dimensión distintiva en esta ocasión. Al referirse a la ausencia de sus padres, Moldes manifestó: “Sí, por desgracia no tenemos padres y él va a ser el padrino”, señalando el valor añadido que representa el acompañamiento de su hermano durante la ceremonia. El medio que dio a conocer los pormenores de la celebración resaltó que la empresaria da un peso especial a este gesto, otorgándole una carga emocional significativa a la figura de su hermano.

Durante su trayectoria personal, Sonia Moldes ha mantenido una postura abierta respecto al amor, mostrando optimismo aún después de experiencias marcadas por el cambio. La celebración de su quinto matrimonio, según lo publicado, no se percibe como un hito rutinario, sino que adquiere para ella el carácter de un compromiso definitivo, distinto de los anteriores. En sus declaraciones, Moldes transmitió que esta etapa se manifiesta como la culminación de una búsqueda constante de estabilidad y compañía duradera.

La ceremonia se perfila como un evento en el que confluyen el comienzo de una nueva vida en pareja y el fortalecimiento de los vínculos familiares, a pesar de las circunstancias. El protagonismo de su hermano, quien suplirá el rol tradicionalmente desempeñado por los padres, evidencia la adaptabilidad de las tradiciones familiares a nuevas realidades personales, conforme informaron los medios.

La historia de Sonia Moldes durante los últimos años ha estado signada por la exposición mediática de sus decisiones sentimentales, pero en esta oportunidad la empresaria subraya que las experiencias previas quedan atrás y una nueva etapa se abre ante ella con esperanza y determinación. El enlace, por su carácter y los detalles compartidos, refleja tanto la importancia del amor como el refugio de los lazos fraternos ante la ausencia de otras figuras familiares.