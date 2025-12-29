El fundador de Lululemon maniobra para cambiar el consejo de administración antes de la llegada del nuevo CEO

La empresa Lululemon Athletica ha incrementado en 1.000 millones de dólares (848,5 millones de euros) el volumen de su programa de recompra de acciones, de acuerdo con información recogida por The Wall Street Journal. Este movimiento en el capital accionario se produce en un contexto de cambios corporativos relevantes, ya que la compañía inició el proceso para seleccionar al reemplazo de su CEO, Calvin McDonald, cuya salida está prevista para el 31 de enero de 2026.

Según publicó The Wall Street Journal, Chip Wilson, fundador de la compañía canadiense de ropa deportiva, plantea modificaciones esenciales en el consejo de administración de Lululemon. El diario, que cita fuentes familiarizadas con la situación, sostiene que Wilson propuso a tres aspirantes para integrarse al órgano rector de la firma, anticipándose a la designación del nuevo primer ejecutivo. Estas maniobras buscan influir en la composición directiva y en la orientación estratégica de la empresa justo antes de un cambio relevante en su liderazgo.

La salida de Calvin McDonald, anunciada semanas atrás por la firma, implica también el abandono de sus funciones dentro del consejo de administración. No obstante, la dirección de Lululemon informó que McDonald continuará colaborando como asesor hasta el 31 de marzo del mismo año, mecanismo pensado para garantizar una transición estable. De manera provisional, la multinacional comunicó que la directora financiera, Meghan Frank, y el director comercial, André Maestrini, asumirán en calidad de co-CEOs interinos. Paralelamente, la presidenta del consejo, Marti Morfitt, pasará a desempeñar un mandato reforzado durante este periodo de reorganización.

El medio The Wall Street Journal detalló que la trayectoria de Wilson dentro de Lululemon y su peso como accionista han propiciado iniciativas para cambiar la estructura del consejo de administración. Las fuentes consultadas indicaron que la incorporación potencial de nuevos miembros podría alterar tanto la actividad del órgano rector como la toma de decisiones en un momento de especial relevancia para la marca.

Lululemon Athletica, reconocida internacionalmente por sus prendas de yoga y pilates, presentó durante el tercer trimestre resultados financieros que muestran un beneficio neto de 307,8 millones de dólares (261,2 millones de euros), cifra que representa una disminución del 12,8% respecto al ejercicio previo. Sin embargo, los ingresos de la compañía ascendieron a 2.566 millones de dólares (2.177 millones de euros), un avance del 7,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tendencia en los nueve primeros meses del ejercicio revela unas ganancias de 992,3 millones de dólares (842 millones de euros), lo que supone un retroceso del 6,9%, mientras que la facturación experimentó un crecimiento del 7% al situarse en 7.462 millones de dólares (6.332 millones de euros).

The Wall Street Journal consignó que, pese a los retos identificados en los resultados, la multinacional de origen canadiense actualizó sus previsiones anuales y ahora prevé un beneficio diluido por acción entre 12,92 y 13,02 dólares (10,96 a 11,05 euros). Esta proyección corrige al alza el rango anterior, aunque la empresa mantiene sin cambios la estimación de un impacto financiero negativo de 210 millones de dólares (178,2 millones de euros) asociado a aranceles implementados durante la administración de Donald Trump.

En sus estimaciones para el cuarto trimestre, Lululemon anticipa una ganancia por título que se ubicará en el espectro de 4,66 a 4,76 dólares (3,95 a 4,04 euros). Este margen refuerza la tendencia de resultados estables pese a las presiones externas vinculadas al comercio internacional. El medio estadounidense subraya que la compañía ha decidido aumentar la capacidad de su programa de recompra de acciones, una medida que suele asociarse con esfuerzos para mejorar la cotización bursátil y fortalecer la confianza de los accionistas tras las cifras recientes.

Las informaciones recogidas por The Wall Street Journal resaltan que el contexto de estas iniciativas se ubica en una etapa de transición para Lululemon. La entrada potencial de nuevos directores, la búsqueda de un nuevo CEO y la redefinición temporaria de roles en el consejo suponen un escenario de cambios organizativos que podrían incidir en la dirección estratégica de la empresa textil canadiense en los próximos meses.