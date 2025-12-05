El precio mundial de los alimentos cumple tres meses a la baja y marca mínimos desde enero, según FAO

El índice de precios del azúcar presentó en noviembre su tercer descenso consecutivo, ubicándose en 88,6 puntos, lo que representa un retroceso del 5,9% respecto a octubre y situándolo un 29,9% por debajo de su valor hace un año. De acuerdo con los datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), este nivel constituye el registro más bajo desde diciembre de 2020, en el contexto de una tendencia sostenida a la baja en el costo global de los alimentos.

Según la FAO, el índice global de precios de los alimentos experimentó en noviembre su tercer mes consecutivo de caídas, alcanzando un promedio de 125,1 puntos frente a los 126,4 del mes anterior. Esta cifra no solo marca el valor más bajo desde enero pasado, sino que también representa una disminución mensual del 1,2% y una baja anual del 2,1% en comparación con noviembre de 2024. El retroceso respecto del máximo histórico –160,2 puntos, conseguido en marzo de 2022– es del 21,9%, según detalló el organismo.

El análisis por categorías refleja diferencias importantes en la evolución de los precios. El índice de precios de los cereales se situó en 105,5 puntos, mostrando un aumento mensual del 1,8% debido al encarecimiento del 2,5% en el mercado mundial del trigo. Sin embargo, esta subida no compensó la corrección anual, ya que el índice de cereales se encuentra un 5,3% por debajo del nivel registrado el año anterior, informó la FAO.

La evolución de los aceites vegetales, de acuerdo con la FAO, mostró una bajada del 2,6% frente al mes previo, situando el índice en 165 puntos, la cifra más baja en cinco meses. El descenso respondió principalmente a la reducción de los precios internacionales de los aceites de palma, colza y girasol, lo cual logró more que compensar el leve incremento observado en el aceite de soja.

Por su parte, el índice de precios de la carne alcanzó en noviembre los 124,6 puntos, reflejando un descenso mensual del 0,8%. No obstante, este rubro se ubica todavía un 4,9% por encima del valor de hace un año, según consignó la FAO, lo que muestra una brecha respecto de otras categorías analizadas.

En el caso de los productos lácteos, el índice de precios marcó 137,5 puntos, lo que implica un retroceso mensual del 3,1% y una caída interanual de 1,7%. Este comportamiento continuó la tendencia decreciente observada en meses previos, sumándose a la dinámica general compartida por la mayoría de los principales grupos de alimentos evaluados por el organismo.

La información proporcionada por la FAO también destacó la persistencia de la tendencia bajista, señalando que el índice general acumula una caída acumulada significativa desde el pico de marzo de 2022. Además, el informe del organismo resalta que el descenso es consecuencia de la evolución diversa de los mercados internacionales en cada segmento, influidos tanto por factores climáticos como logísticos, así como por las condiciones de oferta y demanda en los principales países productores y exportadores.

El descenso en el azúcar, según remarcó la FAO, resulta relevante por tratarse de la tercera vez en el año que se produce una baja mensual consecutiva en este producto, algo que no había ocurrido desde 2020. Asimismo, la disminución en el índice de aceites vegetales se interpretó dentro de un contexto de caídas generalizadas en los principales derivados, con excepción de la soja.

En cuanto a la carne, la FAO explicó que la bajada de noviembre obedeció principalmente a una disminución en la demanda internacional, lo que repercutió en los valores globales a pesar de que algunos cortes mantuvieron precios elevados en ciertas regiones. Respecto a los lácteos, el organismo atribuyó la reducción a una combinación de factores, entre los cuales se destacan las variaciones en la oferta exportable y la menor demanda en Asia.

En el caso de los cereales, el encarecimiento del trigo incidió de manera notable en el índice global de este grupo, aunque la FAO detalló que los incrementos fueron parcialmente contrarrestados por precios más bajos en otros granos, como el maíz y el arroz, que mostraron mayor estabilidad.

El balance de noviembre confirma, de acuerdo con el reporte de la FAO, que el precio promedio de los alimentos sigue alejándose de sus máximos históricos, resultado de ajustes recientes en los mercados globales y de la evolución dispar de los distintos productos básicos. Estos datos refuerzan la tendencia observada en los meses anteriores y señalan una etapa de moderación en los costes internacionales de los principales alimentos.