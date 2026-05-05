Las tormentas ponen hoy en aviso a cuatro CCAA del nordeste peninsular y las mínimas bajan en casi toda España

Las lluvias y tormentas pondrán este martes en aviso a puntos de Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en un día en el que las temperaturas mínimas bajarán en casi todo el país. La capital de provincia con previsión de temperatura más baja será León, con 3ºC.

En concreto, este martes estarán en aviso por lluvia y tormentas Huesca, Teruel y Zaragoza; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Ribera del Ebro de Navarra; y Castellón.

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De esta manera, AEMET prevé que persista una situación de inestabilidad en el tercio nordeste peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que irán ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo. Por zonas, estas podrían llegar a ser localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, de forma más probable por la tarde, aunque en el extremo norte puede haber alguna tormenta aislada en la primera mitad del día.

En este sentido, el organismo estatal espera nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota que se situará en el entorno de los 1.500 metros (m) en el noroeste y 1.600/1.800 m en el resto. Por lo demás, habrá predominio de intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde, cuando es probable que se registren chubascos ocasionales, que serán más intensos en entornos de montaña del este.

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En la mitad sur peninsular, el pronóstico recoge tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad de evolución con algún chubasco aislado en el sudeste. Asimismo, podría haber brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular y montañas del centro.

Mientras tanto, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con algún chubasco en las montañas de las islas más occidentales. Asimismo, habrá heladas débiles en montañas del extremo norte.

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En lo que respecta a las temperaturas, AEMET especifica que las máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular y que se mantenderán con pocos cambios en el resto. La excepción con la bajada de las mínimas estará en Galicia y Canarias, donde se darán pocos cambios.

Por último, el organismo estatal ha destacado que predominará el viento de componente oeste en la Península, moderado en litorales del norte y sur, incluso con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y Alborán. En el resto, habrá tiempo en general flojo y arreciará por la tarde. A su vez, habrá viento moderado del este y nordeste en Canarias y del suroeste tendiendo a variable en Baleares.

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