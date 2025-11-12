La colombiana Grupo Éxito sale de pérdidas al anotarse un beneficio de 88 millones de euros hasta septiembre

La devaluación de la moneda en Argentina impactó notablemente los resultados de Grupo Éxito al traducir sus ingresos a pesos colombianos, lo que resultó en una caída del 56,4% en el país austral, según informó la compañía sudamericana. Pese a esta situación, la empresa reportó un retorno a las ganancias, alcanzando un beneficio neto de 382.000 millones de pesos (88 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, después de atravesar pérdidas el año anterior.

De acuerdo con el comunicado que difundió el Grupo Éxito, las ventas totales alcanzaron los 15,121 billones de pesos (3.509 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que representa un incremento del 1,6% frente al mismo periodo en 2024. El desempeño en el tercer trimestre mostró una recuperación sustancial: el grupo presentó un beneficio neto de 142.000 millones de pesos (32 millones de euros), en contraste con las pérdidas de 34.000 millones de pesos (7 millones de euros) registradas en el mismo trimestre del año precedente.

Tal como publicó la compañía, el crecimiento sostenido en ciertos mercados compensó los desafíos económicos en otros. Específicamente en Colombia, principal mercado de la firma, las ventas aumentaron un 4,7% hasta septiembre, impulsadas por la consolidación del segmento retail como núcleo estratégico. En Uruguay, los ingresos netos subieron un 3,7% durante el tercer trimestre, resultado que atribuyen al dinamismo del área de alimentos, la cual experimentó un incremento del 5,1% en ese mismo periodo.

El desempeño del grupo en Argentina respondió diferenciado por actividad. Mientras las cifras globales se vieron penalizadas por la depreciación de la moneda local, el negocio inmobiliario en el país registró un avance del 13,9% en ingresos durante el tercer trimestre, según detalló Grupo Éxito. No obstante, el efecto cambiario resultó determinante al calcular los ingresos consolidados en pesos colombianos.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Grupo Éxito también mostró una mejora significativa. El medio señaló que esta cifra trepó un 28,9%, alcanzando los 1,271 billones de pesos (294 millones de euros) en los primeros nueve meses del año. Este crecimiento refuerza la estrategia de focalización en eficiencia operativa como uno de los pilares de manejo financiero del conglomerado.

Fernando Carbajal Flores, vicepresidente financiero de Grupo Éxito, señaló que la empresa mantiene como prioridad crecer de forma sostenible, salvaguardar la solidez de su balance y fortalecer el ecosistema de negocios, además de canalizar parte de las eficiencias alcanzadas hacia el desarrollo de la compañía, favoreciendo así la creación de valor a largo plazo para los accionistas y demás grupos de interés. El medio consignó estos objetivos dentro del último balance divulgado.

El grupo detalló que estas medidas de gestión permitieron revertir la tendencia de pérdidas que se habían reportado previamente. La diversificación en distintas líneas de negocio y mercados, junto a la focalización en eficiencia, figuran entre las variables más destacadas en el desempeño reciente consignado por el conglomerado.

En el contexto de este balance, el conglomerado enfatizó la importancia de preservar su fortaleza financiera y continuar su propósito de reinversión, abordando tanto los desafíos de los mercados actuales como la evolución de consumo en la región, de acuerdo con el comunicado emitido y replicado por medios económicos especializados.