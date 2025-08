Bardghji: "El estilo de Hansi (Flick) me sienta muy bien"

Barcelona, 1 ago (EFE).- El delantero del Barcelona Roony Bardghji, que se encuentra estos días realizando la gira asiática con el primer equipo, ha asegurado tener un perfil idóneo para el fútbol que le gusta practicar al técnico, Hansi Flick.

"Siempre traté de jugar de la misma manera, con la misma filosofía que el Barça siempre ha tenido y el estilo de Hansi me sienta muy bien", ha afirmado el extremo sueco de 19 años en una entrevista a los medios de club.

Bardghji ha explicado que siempre ha sido "seguidor del Barça" y se ha entrenado "pensando en jugar en el Barça" algún día. Y por eso siente "de una forma muy natural" el vestir ahora de azulgrana, aunque al tener ficha del filial todavía no sabe si seguirá en el primer equipo.

"Los primeros días son increíbles. Los compañeros me están cuidando mucho, he encajado muy bien y me siento muy cómodo. Honestamente, me siento como he casa", ha explicado Bardghj, quien ha desvelado que con los jugadores con los que más habla estos primeros días son Fermín y Casadó y también Rashford, porque se expresa en inglés.

Hace apenas dos semanas que el exfutbolista del Copenhague firmó por el Barcelona por cuatro temporadas y todo lo que ha conocido en el club catalán desde entonces ha sido positivo.

"Ojalá pueda estar aquí muchos años y, tal vez, toda mi carrera. Haré todo lo que sea para que esto ocurra. Y ojalá pueda dejar el legado de otros antecesores míos como Larsson o Ibrahimovic", ha sentenciado. EFE

