La UCI prohíbe inhalar repetidamente monóxido de carbono desde el 10 de febrero

Redacción Deportes, 1 feb (EFE).- El Comité de Dirección de la Unión Ciclista Internacional (UCI) aprobó este sábado "la prohibición de inhalar repetidamente monóxido de carbono (CO) a partir del 10 de febrero" próximo "para proteger la salud de los corredores".

El monóxido de carbono se utiliza habitualmente en medicina deportiva para medir la masa total de hemoglobina (Hb) y el volumen sanguíneo, especialmente para examinar los efectos del entrenamiento de resistencia y la exposición a la altitud sobre la capacidad de transporte de oxígeno.

Sin embargo, su inhalación repetida puede causar problemas de salud agudos y crónicos, por ejemplo dolores de cabeza, letargo, náuseas, mareos y confusión. Estos síntomas pueden agravarse en cualquier momento y convertirse en problemas del ritmo cardíaco, convulsiones, parálisis y pérdida de conciencia, recuerda la UCI.

"La nueva normativa prohíbe la posesión, fuera de un centro médico, de sistemas comerciales de reinhalación de CO conectados a bombonas de oxígeno y CO. Esta prohibición se aplica a todos los titulares de licencias, equipos y/u organismos sujetos al reglamento de la UCI y a cualquier otra persona que pueda poseer dichos equipos en nombre de corredores o equipos", indica el organismo.

La inhalación de CO "seguirá estando autorizada dentro de una instalación médica y bajo la responsabilidad de un profesional médico experimentado en la manipulación de este gas por razones médicas y de acuerdo con las siguientes restricciones: sólo se permitirá una inhalación de CO para medir la masa total de Hb. Sólo se autorizará una segunda inhalación de CO dos semanas después de la medición inicial de Hb", aclara la UCI.

"Para los corredores de los UCI WorldTeams, UCI Women's WorldTeams y UCI ProTeams, toda inhalación de CO con el fin de determinar la masa total de Hb debe ser registrada en el expediente médico establecido para cada atleta, conforme a los artículos 13.3.020 a 13.3.026 del reglamento médico de la UCI", agrega.

Y aclara que esta prohibición "es independiente del Código Mundial Antidopaje y del Reglamento Antidopaje de la UCI, sin embargo la UCI ha solicitado oficialmente a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que tome posición sobre el uso repetido de CO dentro y fuera de competición". EFE