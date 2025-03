La vicepresidenta argentina se queja de su escaso sueldo y Milei la tacha de "casta"

La vicepresienta de Argentina, Victoria Villarruel, se ha lamentado de que gana "dos chirolas" y ha pedido así una remuneración más alta por su desempeño, a lo que el presidente, Javier Milei, ha respondido tachándola de "casta".

"Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función", ha publicado Villarruel en Instagram.

El sueldo de Villarruel es de 2,9 millones de pesos (unos 2.700 euros) cuando el sueldo medio fue de 341.600 pesos en 2023. La propia vicepresidenta se ha lamentado de que su sueldo "está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan". "No alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", ha sentenciado.

En respuesta, Milei ha afirmado que es "una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron". "Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos. El senado son sueldos en torno a los 10 millones. Está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política", ha argumentado, según recoge el diario 'Página 12'.

El mandatario ha recordado que "el 95 por ciento de los argentinos gana mucho menos" que la vicepresidenta y que "el salario promedio de la economía es 400 mil y pico". "En el 25 por ciento que está mejor gana entre 500.000 y 7 millones y medio. Si toma el 10 por ciento más alto, gana entre 900.000 y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000", ha explicado.

Sin embargo, Villarruel se ha comparado con los ingresos de otros altos cargos. "Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos", se lamentó.

Milei ha recordado que los sueldos están congelados desde que tomó posesión. "Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así", ha remachado.