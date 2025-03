El doctor Silberberg (Vithas) relaciona "directamente" las lesiones graves con las horas de trabajo

El doctor José María Silberberg, director del Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas/Invictum del Hospital Universitario Vithas Madrid, aseguró este lunes que las lesiones graves, sobre todo las de rodilla --su especialidad-- tienen que ver con la sobrecarga de trabajo y las horas que un atleta o deportista dedica en su vida a los entrenamientos y la competición.

"Fundamentalmente las lesiones graves de rodilla son por la sobrecarga de partidos. No hay tiempo de descanso para el deportista", comentó en el Desayuno Deportivo de Europa Press patrocinado por Vithas, Joma, Loterías y Apuestas del Estado y Mondo, junto a la atleta María Pérez.

En este sentido, el doctor recordó que los pilares de la prevención son la "nutrición, hidratación y descanso". "Pero durante la competición no llegamos a contemplarlo. Y a veces los entrenamientos pasan a ser competición, casi, y nos lleva a unas horas de trabajo altas. La proporción de la lesiones está directamente en relación con las horas de trabajo", aseguró.

Para prevenir este tipo de lesiones, asegura que en el centro que dirige en el Hospital Universitario Vithas Madrid se hace una "valoración integral" al deportista. "Sabiendo lo fuertes que son ellos mentalmente, para ellos es una preocupación para saber si van a conseguir llegar al máximo nivel. La valoración de un deportista debe ser integral, desde el aparato locomotor y darle ayuda emocional y valorar la etapa de la lesión y saber si somos capaces de acelerar la recuperación", comentó, sobre todo para aquellos deportistas que hayan sufrido una grave lesión.

Y es que para el doctor Silberberg uno de los aspectos a mejorar en la medicina deportiva, en cuanto a prevención, es tratar el aspecto mental del atleta. "Nos focalizamos en las lesiones, pero más allá del aparato locomotor y rendimiento deportivo un factor importantísimo en el deportista es el mental. Durante todo el año, porque hay competiciones nacionales e internacionales y el estrés en el deporte, individual o colectivo, está ahí. La labor emocional es importante", valoró.

En cuanto a las amenazas para la medicina deportiva, cree también que pueden llegar desde el lado mental. "La evolución del rendimiento deportivo no es que esté en el cúlmen pero está muy encaminado. Me centraría en el manejo del estrés y el factor emocional, en ello tenemos que hacer bastante hincapié. No solo en el periodo de entrenamiento y competición, depende de cada deportistas pensar en como integrarse luego a nivel social porque han hecho mucho por el país. El gran reto que nos toca, con toda esta evolución en material y ayuda a la prevención, es el manejo de las emociones", añadió.

Todo ello acompañado de todo tipo de chequeos médicos. "Desde el Hospital hacemos hincapié en hacer los chequeos deportivos, antes y después de la temporada. En pretemporada valoramos si hay algo que se pueda corregir para ayudar a los deportistas, sobre todo en la parte del entrenamiento. Nos ponemos objetivos, deportista y nosotros, y luego en postemporada lo chequeamos", comentó.

Para ayudar a la prevención de lesiones destacó también la utilidad de los datos biomecánicos. "Los deportistas que compiten con GPS nos permite tener datos y analizarlos para tener unos parámetros nuevos para evitar lesiones, como por ejemplo cambiando los entrenamientos. Y tenemos una base de datos que nos ayuda a analizarlos y a buscar nuevos parámetros para evitar este tipo de lesiones", argumentó.

"La IA nos está ayudando muchísimo a valorar este tipo de parámetros. El cuadro técnico lo tiene que asumir y están mucho por la labor, no era tan fácil un par de años atrás. Ahora saben lo que significa un número de horas de trabajo para un deportista. Se está demostrando que hoy día tenemos muchas lesiones pero, ¿cómo se pueden llegar a prevenir? En base a cómo se tiene que entrenar a nivel individual y colectiva. No es algo del futuro, es algo que ya estamos utilizando y que nos ayuda muchísimo", añadió.

"Los parámetros biomecánicos los usamos 'in situ' y luego la IA nos dice cómo son los gestos de María, cómo entrena... Y puede ayudar a prevenir futuras lesiones porque puedes prevenir cuándo va a pasar. En María es difícil cambiar algo pero, si tuviéramos que hacerlo, los datos biomecánicos podrían ayudar", comentó, en alusión a la campeona olímpica de marcha en Paris 2024, María Pérez, que coprotagonizó estos Desayunos Deportivos de Europa Press.