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Haití modifica su camiseta tras el veto de la FIFA a una imagen bélica

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La selección de Haití ha modificado el diseño de su camiseta después de que la FIFA vetara la equipación por una escena bélica que aparecía representada en ella, según informó la marca deportiva.

El fabricante de la equipación, 'Saeta', confirmó el cambio antes del primer partido de Haití en la Copa del Mundo, el sábado contra Escocia, pero insistió en que el diseño "no pretendía ser una declaración política, sino más bien "un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití".

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La parte delantera de la camiseta mostraba en la parte inferior una ilustración de la batalla de Vertières de 1803 entre esclavos locales y tropas francesas, gracias a la cual Haití consiguió la independencia.

La selección llevó la camiseta en dos recientes partidos de preparación antes de que la FIFA interviniera y 'Saeta' afirmó que la había diseñado para celebrar "el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano", pero que ahora ha "aplicado los requisitos finales comunicados por la FIFA".

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