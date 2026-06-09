Los votos de comunidades alejadas y del extranjero revelarán el próximo presidente de Perú

Lima, 9 jun (EFE).- El empate técnico que se mantiene en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori se resolverá por unos miles de votos provenientes del extranjero, de las comunidades más aisladas del país y del millar de actas que han sido impugnadas.

Con el 96,23 % del escrutinio, Sánchez aventaja levemente a la hija y heredera política del exmandatario de Alberto Fujimori con un 50,10 % frente al 49,89 % de su candidata.

Hasta el momento, hay unas 1.945 actas pendientes, de las cuales 250 corresponden a votos dentro del país y 1.695 son actas del extranjero, y además hay 1.550 que tendrán que ser revisadas por dichos jurados especiales.

En esta segunda vuelta presidencial las actas del extranjero han tenido que viajar en avión para ser escrutadas en Perú, un cambio que está haciendo el proceso más lento, pues un gran porcentaje ni siquiera ha llegado al país andino.

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Dentro del país, prácticamente todas las regiones bordean el 100 % del escrutinio y solo quedan pendientes las actas impugnadas, pero hay tres departamentos que aún no han acabado de contabilizar, Cusco, Loreto y Ucayali.

La provincia de La Convención, en Cusco, aún tiene unas 50 actas pendientes de escrutar de distrito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, la mayor cuenca cocalera del país, donde todavía opera el último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

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En la amazónica de Loreto hay unas 160 actas que aún no están contabilizadas, pues provienen de provincias muy alejadas donde únicamente se puede llegar vía fluvial o aérea como el Datem del Marañón, el Alto Amazonas, Putumayo y Requena.

Una circunstancia similar ocurre en la vecina región de Ucayali, un departamento amazónico fronterizo con Brasil que aún tiene una docena de actas pendientes por su ubicación geográfica.

El escrutinio del voto extranjero solo ha llegado al 31 % hasta la tarde de este martes y por el momento Fujimori ha logrado un 65 % de los votos válidos frente al 34,9 % de Sánchez, aunque hay actas provenientes de países que aún no se han comenzado a contar, pues no han llegado.

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El apoyo de la derechista proviene especialmente de Estados Unidos, donde está la mayor comunidad de peruanos en el exterior y donde por el momento gana con un 77,8 %, pero aún queda la mitad de votos por escrutar.

Mientras, en Europa el voto está más igualado, y será clave el resultado que se obtenga en España, donde solo hay un 4 % escrutado y se cuenta con 446 actas. Es curioso el caso de Finlandia, donde cada candidato ha recibido 41 votos y han quedado empatados con el 50 % cada uno.

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Las actas observadas son las que presentan observaciones o reclamos realizados por los delegados de los partidos políticos el mismo día de las elecciones o contienen alguna inconsistencia como ilegibilidad, falta de firmas de miembros de mesa o un error numérico o material.

Los jurados electorales especiales (JEE) evalúan cada caso, recontando los votos si es necesario, emite una resolución sobre cada caso y las agrupaciones políticas puedan presentar una apelación que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral.

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En estas elecciones, la mayor parte de estas actas (1.550) provienen de la región de Lima, donde se han enviado 915, la mayoría en Lima Metropolitana, donde Fujimori ha alcanzado un 63,49 % del sufragio. EFE

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