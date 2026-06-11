Traficantes de personas "garantizan" la entrada a Reino Unido via Irlanda, según diario

Londres, 11 jun (EFE).- Redes de traficantes de personas utilizan el territorio de la República de Irlanda como puerta de entrada al Reino Unido, hasta el punto de que "garantizan" a sus clientes la entrada en territorio británico si primero se desplazan a Irlanda.

El diario The Telegraph recoge este jueves una serie de cuentas en redes sociales y sistemas de mensajería -como TikTok o WhatsApp- en las que circulan este tipo de mensajes. Algunas de esas cuentas han sido borradas en las últimas horas, al estallar los disturbios en Belfast por el apuñalamiento de un hombre local a manos de un inmigrante sudanés llegado precisamente desde Irlanda.

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El rotativo asegura que estas cuentas que promueven la entrada ilegal en Reino Unido han sido creadas por "contrabandistas albaneses" como alternativa a la travesía por el Canal de la Mancha, más peligrosa y con más riesgo de terminar de manera infructuosa por la vigilancia costera.

En un post de esta misma semana, una cuenta en TikTok en lengua albanesa muestra imágenes del aeropuerto de Dublín con este rótulo: "A diario, sólo éxitos. Reserva una plaza. Pasaje garantizado a Inglaterra".

Uno de los 'tags' en esa cuenta dice: "Camino al Reino Unido. Paga tras llegar. Máxima seguridad".

Se incluye un número de WhatsApp para contactar a los organizadores, que a cambio de 7.000 libras proveen a sus clientes con documentos falsificados.

Algunas de las cuentas a las que se refiere el artículo fueron cerradas el pasado martes, el día de máxima tensión en Belfast.

Lo cierto es que el paso desde Irlanda a Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) puede hacerse prácticamente sin control, al haber desaparecido la frontera física desde hace años.

Uno de los arreglos más polémicos del brexit fue el de definir la frontera que quedaría entre Irlanda del Norte e Irlanda (499 kilómetros), que finalmente quedó sin obstáculos físicos. EFE