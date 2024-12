Muerte de ejecutivo aviva hostilidad hacia aseguradoras de salud

(Bloomberg) -- La muerte a tiros de Brian Thompson, un alto ejecutivo de la aseguradora de salud UnitedHealth Group Inc., ha servido para destapar la profunda ira de muchos estadounidenses con una industria que, según ellos, frecuentemente hace todo lo posible para no cubrir gastos médicos y entorpecer la atención requerida.

“Es evidente que existe un descontento y desconfianza hacia el sector, revelado en las redes sociales”, afirmó Brian Klepper, director de la consultora Healthcare Performance Inc. “No es un entorno saludable para que una industria prospere”.

La reacción al tiroteo es una llamada de atención para las empresas del sector, las cuales han visto subir sus ganancias y el precio de sus acciones en los últimos años. Las redes sociales han dado a millones de estadounidenses los medios para amplificar su descontento con las aseguradoras. Tras la muerte de Thompson, X, Reddit, TikTok y otras se llenaron de expresiones de odio dirigidas a la industria.

Kevin Farmer, profesor de ortopedia y medicina deportiva de la Universidad de Florida, quien publicó en X sobre el tiroteo, dijo que la frustración con los seguros es algo que los médicos ven todos los días.

“El hecho de que todos los médicos pensaran ‘estoy seguro de que esto está relacionado con negar acceso a la salud’ (...) demuestra lo malo que es nuestro sistema”, escribió Farmer en la red X.

No está claro el motivo del asesinato de Thompson. La policía de Nueva York difundió el jueves imágenes de un hombre que, según dijo, es buscado en relación con el tiroteo y allanó un hostal de Manhattan donde se cree que se habría alojado.

No hay pruebas directas que relacionen el tiroteo con alguna disputa con UnitedHealth. Un casquillo de bala y un cartucho de munición real con las inscripciones “delay“ (retrasar) y “depose“ (deponer) fueron recuperados de la acera del hotel en Nueva York donde Thompson, de 50 años, fue atacado. Las palabras se hacen eco de las quejas de muchos consumidores estadounidenses sobre las largas esperas para que las aseguradoras paguen las facturas médicas y las peleas legales por los reclamos.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Aunque las inscripciones sugieren que el tiroteo podría estar relacionado con una disputa de seguros, investigadores también deben considerar que pueden ser una distracción para desviar la atención del verdadero motivo, dijo Joseph Giacalone, un ex sargento del Departamento de Policía de Nueva York que ahora es profesor en el John Jay College of Criminal Justice.

“Van a tomárselo todo en serio, pero tienen que tener la mente abierta a que esto pueda ser una posible treta”, dijo.

Aunque las aseguradoras rara vez lo han discutido públicamente, la preocupación de que un cliente frustrado pueda recurrir a la violencia lleva tiempo circulando en el sector.

El ex ejecutivo de seguros de salud Michael Sherman dijo que cuando trabajaba en Humana Inc. hace más de una década, la empresa había construido “habitaciones seguras” para los ejecutivos en su sede de Louisville, Kentucky. Después, cuando se convirtió en director médico de la aseguradora Point32Health, la empresa instaló un botón de pánico bajo su escritorio y contrató seguridad privada para la plana ejecutiva.

Aun así, Sherman dijo que la idea de que un ejecutivo de seguros pudiera ser blanco de un asesino era en gran medida impensable.

“La gente está conmocionada”, dijo. “Esto está sacudiendo a la gente y haciendo que piensen más en las implicancias de estas decisiones, y quizás en la necesidad de más seguridad”.

Humana declinó hacer comentarios sobre sus procedimientos de seguridad.

Medidas de seguridad

El asesinato de Thompson debería convencer a las aseguradoras de examinar sus medidas de seguridad, desde aumentar la vigilancia en estacionamientos hasta añadir botones de pánico y habitaciones seguras a prueba de balas, dijo Paul Sarnese, ex presidente de la Asociación Internacional para la Seguridad y Protección Sanitarias, una organización dedicada a proteger el sector de salud.

UnitedHealth contaba con un equipo de seguridad en el hotel Hilton Midtown de Nueva York para su día con inversionistas, pero no tenía a nadie apostado fuera del lugar donde dispararon al ejecutivo, según una persona familiarizada con el asunto. La compañía no hizo comentarios sobre el tema.

Sarnese dijo que las amenazas contra trabajadores de salud en general han aumentado desde la pandemia de Covid—19, por el rechazo de muchos a las recomendaciones sobre el uso de tapabocas, el aislamiento mientras se está enfermo y las vacunas.

Las aseguradoras de salud, las cuales toman cada año millones de decisiones que pueden afectar el bienestar físico y financiero de muchos, son especialmente propensas a suscitar respuestas emocionales del público. Una encuesta de Gallup preguntó qué opinaban de los servicios prestados por las aseguradoras sanitarias. El 68% dio calificaciones de “solo regular” o “pobre”. Solo el 5% dijo que eran “excelentes”.

“Imagine tener una enfermedad preexistente y que le nieguen la atención médica”, dijo Sarnese. “No solo estás sometiendo a todo este estrés a alguien que tiene una afección médica, sino que ahora estás sometiendo a estrés financiero a sus familias. Ese estrés puede empujar realmente a alguien a amenazar a los ejecutivos o a tomar alguna acción.”

El odio online generado por el tiroteo contra Thompson salpicó las decisiones políticas de otras aseguradoras. La ex periodista del Washington Post Taylor Lorenz generó airadas reacciones después de que el miércoles publicara en la red Bluesky sobre un cambio de política de algunas filiales de Elevance Health Inc. que, según los médicos, limitaría la cobertura si las operaciones se prolongaban.

“Y la gente se pregunta por qué queremos muertos a estos ejecutivos”, escribió. El jueves, Elevance dio marcha atrás.

“Ha habido mucha desinformación sobre una actualización de nuestra política de anestesia”, dijo la portavoz de Elevance, Leslie Porras. “Como resultado, hemos decidido no proceder con este cambio de política. Para ser claros, nunca ha sido ni será la política de Anthem Blue Cross Blue Shield no pagar los servicios de anestesia médicamente necesarios”.

Varias horas después del tiroteo del miércoles, Sarah London, directora ejecutiva de la aseguradora de salud Centene Corp. canceló una aparición en una conferencia patrocinada por Forbes en Nueva York. London lo habría hecho por respeto a Thompson, no por cuestiones de seguridad, según una persona familiarizada con el asunto. El día con inversionistas de Centene que sería en persona la próxima semana, ahora será en Internet.

Centene declinó hacer comentarios sobre sus procedimientos de seguridad.

Funcionarios del sector defendieron el papel que desempeñan las aseguradoras en el sistema de salud y dijeron que el odio en las redes sociales tras el asesinato de Thompson era injustificado.

“Las personas en nuestra industria son profesionales que trabajan para hacer que la cobertura y la atención sean lo más asequibles posible y para ayudar a la gente a navegar por el complejo sistema médico”, dijo en un comunicado Mike Tuffin, presidente y director ejecutivo de la asociación America’s Health Insurance Plans. “Condenamos los dichos de que las amenazas contra nuestros colegas —o cualquier otra persona en nuestro país— son aceptables”.

Grupo criticado

UnitedHealth es uno de los mayores conglomerados de salud de EE.UU., que incluye el negocio de seguros UnitedHealthcare que dirigía Thompson, así como vastas operaciones de prestaciones de medicamentos y consultorios médicos. Como consecuencia de ese amplio alcance, se ha convertido en blanco frecuente de críticas.

La compañía formaba parte de un grupo de aseguradoras criticado en un informe del Senado este año por utilizar herramientas automatizadas para aumentar las denegaciones de reclamos. Según el informe del Senado, la tasa a la que la compañía negó post-cuidados agudos se duplicó con creces entre 2020 y 2022.

En febrero, Bloomberg informó de que el Departamento de Justicia había abierto una investigación antimonopolio sobre la empresa. El mes pasado, EE.UU. interpuso una demanda para bloquear la compra de Amedisys Inc. por US$3.300 millones por temor a que perjudicaría la competencia en el mercado de los servicios de salud a domicilio y de cuidados paliativos.

También este año, su división tecnológica Change Healthcare fue el objetivo de piratas informáticos que accedieron a la información médica y otros datos personales de millones de estadounidenses.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: UnitedHealth Shooting Dredges Up Enmity for Health Insurers (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de John Lauerman, Antonia Mufarech y Robert Langreth.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.