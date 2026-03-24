OPPO Find X9 Ultra llegará al mercado como el primero smartphone con un teleobjetivo con zoom óptico de 10x y 50 MP

El OPPO Find X9 Ultra cuenta con una cámara potenciada por un sensor teleobjetivo que, de acuerdo con información difundida por la compañía, incorpora capacidades de zoom óptico de 10 aumentos y una resolución de 50 megapíxeles, características que, según un comunicado de prensa recogido por OPPO, no se encuentran actualmente en ningún otro dispositivo disponible en el mercado internacional. El fabricante chino ha anunciado que este smartphone estará disponible en España a partir de abril como parte del próximo despliegue global del dispositivo, destacándose como el primero en disponer de esta innovación tecnológica en fotografía móvil.

Según informó OPPO en un comunicado reproducido por diferentes medios, la colaboración técnica con Hasselblad jugó un papel determinante en el desarrollo del sistema fotográfico del OPPO Find X9 Ultra. Esta cooperación se materializó en lo que la empresa define como “ingeniería óptica”, resultado que permitió alcanzar imágenes nítidas, detalladas y fieles en la reproducción del color aun cuando se capturen a largas distancias. El diseño de esta funcionalidad surge dentro del marco de la estrategia de OPPO por diferenciar su producto en el segmento premium de la telefonía inteligente, según publicó la compañía.

El OPPO Find X9 Ultra se integra en la gama OPPO Find X9, una línea presentada por la marca en octubre del año pasado cuyo alcance, hasta el momento, permanecía restringido a China. Con este anuncio, la empresa confirma la salida internacional del modelo específico en abril, lo que incluye su llegada a España entre los países donde se pondrá a disposición de los consumidores, detalló la compañía en su nota oficial.

OPPO ya había trabajado anteriormente junto a Hasselblad para reforzar la calidad de imagen de sus dispositivos móviles, pero la integración de un sensor teleobjetivo con zoom óptico de 10x y 50 MP representa un avance que la marca enfatiza como pionero. Según detalló OPPO, este sistema facilitará la captura de imágenes distantes sin una reducción notable en calidad visual ni pérdida significativa de detalles, dos de los retos más habituales al trabajar con zoom en fotografía móvil profesional y semiprofesional.

El fabricante ha señalado que este desarrollo responde a la demanda de usuarios que buscan capacidades avanzadas en cámaras móviles, sobre todo para fotografía a larga distancia y retratos en condiciones exigentes de luz y espacio. El comunicado destaca que la ingeniería aplicada en el OPPO Find X9 Ultra para el teleobjetivo refuerza la apuesta de la compañía por invertir en investigación y desarrollo en colaboración con referentes de la industria óptica como Hasselblad.

En su nota de prensa, OPPO hace hincapié en que este modelo abrirá la puerta a nuevas aplicaciones en imagen móvil para usuarios en España y otros mercados internacionales. La disponibilidad global del OPPO Find X9 Ultra, anunciada para abril, representa según destaca el fabricante un intento de consolidar su presencia en Europa mediante la oferta de innovaciones exclusivas en sus terminales de gama alta.