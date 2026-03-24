Gobierno pide por carta a Almeida que reconsidere los eventos en Iberdrola Music, como los de Shakira, por seguridad

El delegado del Gobierno en Madrid recordó incidentes registrados anteriormente en el recinto de Valdebebas, como los problemas de movilidad y seguridad durante el festival Mad Cool y el concierto de Harry Styles, para fundamentar su solicitud de que no se celebren espectáculos masivos en el espacio Iberdrola Music hasta que existan garantías reales para el público. Este señalamiento encabeza la misiva formal enviada por Francisco Martín el lunes 23 de marzo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, según reportó la agencia Europa Press. En el documento enviado por la Delegación del Gobierno se recalca la necesidad de "reconsiderar" la autorización para eventos multitudinarios en ese emplazamiento, mientras no se resuelvan las deficiencias detectadas en accesibilidad, movilidad y seguridad. Esta petición se enmarca en la inminente celebración de tres conciertos de la cantante colombiana Shakira, previstos para septiembre en el mismo recinto.

De acuerdo con Europa Press, la carta subraya que dicha solicitud no constituye una advertencia nueva, sino una demanda reiterada por parte del delegado del Gobierno con motivo de incidentes previos. Martín destaca que tanto la Comunidad de Madrid como el propio Ayuntamiento reconocieron dificultades en la gestión de grandes eventos en Valdebebas, señalando expresamente los episodios del Mad Cool y el recital de Harry Styles donde se reportó que centenares de personas se vieron obligadas a desplazarse a pie por la M-45 tras los conciertos.

La Delegación del Gobierno insiste en que dotar de condiciones adecuadas al recinto es una responsabilidad compartida, e indica que aún existe margen para introducir las mejoras necesarias o, en su defecto, transferir los eventos a localizaciones alternativas que permitan brindar estándares adecuados de seguridad a los asistentes. Entre los puntos destacados en la comunicación, se recalca la importancia de garantizar la accesibilidad y la movilidad en el entorno del recinto, aspectos que ya han provocado advertencias anteriores y que se estima no han experimentado avances sustanciales desde los episodios mencionados.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Francisco Martín solicita de forma explícita que tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde Martínez-Almeida den máxima prioridad a la protección del público en este tipo de actividades. Según Europa Press, Martín apunta directamente a ambos mandatarios por permitir la programación de conciertos que previsiblemente atraen a un gran número de seguidores, recordando que previamente se había desaconsejado ese tipo de eventos en Iberdrola Music por no reunir las condiciones idóneas. Martín afirma: “No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fans, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de características”.

El delegado recuerda que tras los incidentes del concierto de Harry Styles numerosos asistentes no encontraron soluciones de transporte adecuadas y se vieron forzados a deambular por la M-45 para abandonar el recinto. En palabras de Martín, "nada ha cambiado desde entonces", remarcando que ni el Gobierno regional ni el municipal han promovido reformas de calado para afrontar esas carencias estructurales.

El texto añade además la llamada al sentido de la responsabilidad por parte de las administraciones implicadas, reconociendo la posibilidad de reacondicionar el espacio Iberdrola Music en caso de querer mantener la celebración allí, o valorar su traslado a lugares de la ciudad ya habilitados para el desarrollo seguro de grandes espectáculos, como reportó Europa Press. El contenido de la carta pone en relieve que el tiempo disponible hasta septiembre permite ejecutar acciones preventivas, y recalca que el objetivo de la Delegación del Gobierno radica en evitar riesgos para los miles de asistentes previstos en los próximos conciertos y espectáculos desarrollados en Valdebebas.

Las fuentes consultadas por Europa Press indican que la reclamación del delegado no se limita únicamente a los eventos musicales que protagonizará Shakira, sino a cualquier espectáculo con grandes multitudes en el recinto, en tanto no existan pruebas fehacientes de que los dispositivos de transporte, evacuación y protección cumplen con los requisitos establecidos para la ciudad de Madrid.

La Delegación del Gobierno insta al Ayuntamiento y la Comunidad a tomar decisiones “con tiempo suficiente”, insistiendo en que la seguridad de las personas debe prevalecer ante cualquier otro criterio. Europa Press detalla que la recomendación es clara en cuanto a evitar espectáculos multitudinarios en tanto se mantenga la situación actual y hasta que se doten los recursos, infraestructuras y personal necesarios para garantizar la integridad de los asistentes.