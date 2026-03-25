EEUU afirma que "al cabo de dos días" se trajo de Venezuela 100 millones de dólares en oro

Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, recalcó la relevancia de los recursos minerales venezolanos en una conferencia sectorial realizada en Houston, al señalar que la explotación de minerales críticos y carbón se encuentra bajo control de organizaciones criminales, lo que contribuye a prácticas ambientales graves. El anuncio, reportado por NBC, acompañó la confirmación de la llegada de 100 millones de dólares en oro procedente de Venezuela a las refinerías estadounidenses, un hecho que se produce tras más de veinte años sin envíos de metales preciosos desde el país sudamericano.

Según detalló la cadena NBC, Burgum afirmó que, en el transcurso de dos días, Estados Unidos logró transportar oro venezolano por un valor aproximado de 100 millones de dólares (86 millones de euros) de forma física para su procesamiento en refinerías locales. Este traslado marca la reanudación de una actividad comercial inactiva desde hace más de dos décadas, lo que revierte una larga ausencia de transacciones de metales preciosos entre ambos países.

El funcionario explicó durante el evento en Houston que su visita a Venezuela, realizada a inicios de mes junto a un grupo de directivos de la industria del petróleo y la minería, incluyó reuniones con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. El propósito del viaje, de acuerdo con la información de NBC, fue analizar oportunidades de cooperación en sectores extractivos y dialogar sobre el potencial del país más allá del petróleo tradicional.

Burgum destacó durante su intervención, recogida por NBC, que Venezuela posee una amplia gama de recursos naturales estratégicos que resultan de interés para el desarrollo industrial estadounidense. Entre estos mencionó específicamente grandes yacimientos de carbón y minerales críticos. El secretario del Interior subrayó que el control de estas riquezas por parte de agrupaciones delictivas ha conducido a algunas de las condiciones ambientales más preocupantes a escala global.

El medio NBC reportó que la operación de traslado de oro ocurrió en un contexto de acercamiento reciente entre funcionarios estadounidenses y el gobierno venezolano, aunque el diálogo abordó retos relacionados con la legalidad y sostenibilidad de la actividad minera en el territorio sudamericano. De acuerdo con lo consignado por NBC, Burgum enfatizó la urgencia de establecer mecanismos que permitan aprovechar el potencial minero del país dentro de marcos regulatorios y medioambientales adecuados.

Las declaraciones de Burgum, durante su intervención en la conferencia energética, pusieron de manifiesto el interés de Estados Unidos en diversificar las fuentes de materias primas esenciales para la industria. Según publicó NBC, los minerales críticos extraídos en Venezuela tienen relevancia para la producción de tecnologías estratégicas y sistemas energéticos, elementos que adquieren valor ante escenarios globales de aumento de la demanda y alteraciones en las cadenas de suministro.

Por último, según difundió NBC, la llegada del oro venezolano a territorio estadounidense marca un hito en las relaciones comerciales entre ambos países dentro del sector minero y energético, así como un punto de partida para nuevas conversaciones destinadas a regular la extracción y el intercambio de recursos naturales venezolanos en el contexto internacional.