Fàbregas: "Tenemos que mantener nuestra identidad, es fácil hacer lo que hacen los otros"

Roma, 30 nov (EFE).- El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, declaró tras el empate ante el Monza (1-1) que, pese al mal momento de su equipo, insiste con sus jugadores en mantener la "identidad" que le ha caracterizado hasta ahora.

"No es nuestro momento, pero no puedo decir nada de la actitud de los jugadores. Creo que en un momento así no es fácil jugar con esta presión. Y yo soy muy exigente y mantengo nuestra identidad. Esto es lo que no puede faltar nunca. Es muy fácil cambiar y hacer lo que hacen los otros equipos, pero lo que te hace diferente es lo que te ha traído hasta aquí", dijo a DAZN al término del encuentro.

"Somos agresivos, compactos, solidarios... no esta yendo bien en defensa, tenemos que analizarlo bien y poco a poco crecer por el mismo camino2, añadió.

Su equipo, aunque superior durante el partido, no pudo materializar sus ocasiones, algo que preocupa al técnico.

"Trabajamos para mejorar en los últimos 15-20 metros. Pero al final es una caso de calidad. Tenemos 5 oportunidades y hacemos 1. Esa es la diferencia", sentenció.

El Como 1907 marcha antepenúltimo en la Serie A, ocupando puestos de descenso con 11 puntos. Solo ha ganado dos partidos y acumula ocho seguidos sin hacerlo, en una racha negativa que comenzó a finales de septiembre. EFE