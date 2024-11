“Trump trade” presiona al índice de inflación preferido de la Fed

(Bloomberg) -- Un rally bursátil impulsado por la victoria del presidente electo Donald Trump presionará al alza el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, lo que, a su vez, podría mantener elevadas las tasas de interés.

El repunte postelectoral de los precios de las acciones se registrará como un aumento en el costo de los servicios de gestión de cartera y asesoramiento de inversiones, una categoría del índice de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) que sigue en gran medida las oscilaciones del mercado. Los movimientos dentro de esta categoría tienen un impacto directo en las decisiones de política monetaria de la Fed, ya que alimentan una métrica clave de la inflación de servicios más amplia que los funcionarios siguen de cerca.

La inflación de los servicios ha sido un componente relativamente obstinado del índice PCE general, que se prevé que aumente un 0,2% en octubre respecto del mes anterior y un 2,3% frente a un año antes en los datos que se publicarán el miércoles. Skanda Amarnath, director ejecutivo de Employ America, estima que los efectos del mercado bursátil representan más de un tercio del exceso de inflación subyacente de los servicios en comparación con la tendencia previa a la pandemia.

“O las acciones tienen que corregirse o la Fed se verá obligada a reducir el ritmo de sus recortes y adoptar una postura algo hawkish”, afirma Amarnath. “Si el mercado de valores se corrige de forma más pronunciada este mes, muchas cosas se volverán mucho más fáciles”.

El S&P 500 subió antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre por las apuestas a que Trump ganaría y alcanzó un máximo histórico tras el triunfo, ya que los inversionistas se volcaron al llamado “Trump trade”, apostando a que el presidente electo implementará políticas favorables a las empresas una vez que regrese a la Casa Blanca en enero.

Los economistas tienen una idea bastante clara de lo que mostrará la categoría de gestión de cartera en los datos del miércoles. Esto se debe a que el PCE utiliza datos de origen similares a los de otro informe mensual del gobierno sobre los precios al productor, que mostraron que las comisiones de gestión de cartera aumentaron un 3,6% respecto al mes anterior en octubre, el mayor nivel en seis meses.

El componente se introdujo en el análisis de precios del gobierno a principios de la década del 2000. Se basa en las variaciones de los ingresos que perciben los gestores de fondos de inversión y de activos por brindar asesoramiento en materia de inversión. La categoría tiende a seguir con fiabilidad la evolución del mercado de valores —con un desfase aproximado de un mes—, ya que un mejor desempeño de las acciones se traduce en mayores comisiones para los gestores de activos.

El equivalente del PCE representa aproximadamente el 1,5% de la canasta general, lo que no es mucho, pero es suficiente como para mover la aguja cuando los mercados experimentan oscilaciones significativas.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Trump Trade Muddles Inflation Outlook in Fed’s Favorite Gauge

--Con la colaboración de Molly Smith.

