Giráldez: "No entiendo por qué no entra el VAR en una segunda tarjeta amarilla"

Vigo, 23 nov (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, consideró “justo” el empate de su equipo ante el FC Barcelona (2-2) tras levantar un 0-2, y lamentó que el VAR no pueda entrar en acciones que supongan una segunda tarjeta amarilla para un futbolista.

“Hay dos lecturas del partido. Hemos puntuado en un partido que vas 0-2 y contra el líder, pero me voy un poquito insatisfecho porque sus dos goles son muy evitables, porque nos hemos vuelto locos en algunas fases y porque creo que hemos tenido en la mano poder ganar el partido”, comentó.

“El Barcelona te lleva al límite, es un equipo con un estado físico y de confianza muy alto que le hace peligroso, pero creo que al final teníamos tiempo para haber hecho, incluso, el tercero una vez empatamos el partido”, añadió.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste no quiso profundizar en la polémica actuación del colegiado Soto Grado aunque sí lamentó que el VAR no pueda “entrar” en acciones claras de una segunda tarjeta amarilla.

“Para mí está mal que el VAR no entre en una segunda amarilla. Es lo que te puedo decir. No puede entrar el VAR. Es una expulsión que puede cambiar el partido y debería entrar el VAR para ayudar si es necesario. No entiendo por qué no entra en ese tipo de situaciones. Lo otro es una decisión del árbitro. Creo que Flick y yo lo vimos de la misma manera viendo lo que pasó en el descanso -cambio de Gerard Martín-“, respondió al ser preguntado por la polémica entrada de Martín sobre Aspas en la recta final del primer tiempo. EFE

