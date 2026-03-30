La Policía de Israel anuncia la aprobación de un "plan de oración limitado" en el Santo Sepulcro

El presidente de Israel, Isaac Herzog, se comunicó con el Patriarca latino de Jerusalén para expresar su pesar ante la negativa de ingreso al Santo Sepulcro vivida por los líderes religiosos y fieles, destacando el significado que tiene este episodio para la convivencia religiosa en Jerusalén. La noticia principal ocurrió este domingo cuando, según reportó el medio Europa Press, autoridades israelíes restringieron el acceso al templo sagrado tanto a jerarcas eclesiásticos como a fieles, una medida adoptada tras recientes ataques con misiles sobre la ciudad y que generó amplia controversia internacional.

Tras el incidente, la Policía de Israel difundió que ha implementado un “plan de oración limitado” en la iglesia del Santo Sepulcro, aprobado durante una reunión de evaluación encabezada por el comandante del distrito de Jerusalén, Avshalom Peled, y en presencia del superintendente jefe Dvir Tamam, junto con un representante del Patriarcado Latino, según informó Europa Press. El cuerpo policial justificó las restricciones alegando que tanto el Santo Sepulcro como otros lugares sagrados carecen de áreas de protección adecuadas y que sus acciones responden a directrices del mando del Frente Interno, motivadas por la seguridad de los asistentes.

De acuerdo con Europa Press, el cierre afectó también a la plaza del Muro de las Lamentaciones y al Monte del Templo, impidiendo el acceso a sus visitantes habituales por motivos de seguridad ante la escalada del conflicto regional. La restricción religiosa se produjo pocas horas después de que la diócesis de Jerusalén denunciara públicamente que Pierbattista Pizzaballa, jefe de la iglesia Católica de la ciudad, fue interceptado por agentes israelíes cuando se dirigía a la tradicional misa del Domingo de Ramos, siendo conminado junto a su comitiva privada a retirarse tras la negativa de ingreso.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que, al enterarse del incidente, instruyó a las autoridades para que se garantizara a Pierbattista Pizzaballa el acceso inmediato y sin restricciones al templo, como publicó Europa Press. Netanyahu explicó que la policía solicitó al cardenal y a su comitiva evitar la celebración por razones de seguridad, y argumentó que la orden respondió a ataques recientes por parte de Irán, concretamente mencionando el lanzamiento repetido de misiles balísticos contra lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén, con fragmentos que cayeron a escasos metros del Santo Sepulcro.

El Patriarcado Latino de Jerusalén, después del incidente, no realizó declaraciones inmediatas, mientras que previamente había lamentado el obstáculo a la procesión encabezada por Pizzaballa y el simbolismo que reviste el Santo Sepulcro como espacio de convivencia entre credos, según consignó Europa Press.

La decisión de las autoridades israelíes desató críticas tanto entre representantes religiosos como desde gobiernos internacionales. El custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, criticó la medida adoptada por la policía en la custodia del Santo Sepulcro. La comunidad internacional emitió pronunciamientos en los que instó a Israel a proteger el derecho internacional y el respeto a los credos. El Gobierno de Italia, el Ejecutivo húngaro y el Gobierno español se manifestaron al respecto, destacándose el mensaje del presidente Pedro Sánchez, quien señaló que el incidente representaba un “ataque injustificado a la libertad religiosa”.

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, cuestionó a Sánchez al recordar que, cuando un misil iraní impactó cerca del Santo Sepulcro, no se registraron reacciones oficiales de su parte. Saar subrayó, transmitiendo la postura oficial de Israel, el compromiso del país con la libertad de culto y religión, afirmando que las autoridades “seguirán defendiéndola, a diferencia del régimen iraní”.

Mientras tanto, en el plano político interno, diputados israelíes expresaron preocupación en torno a la actuación policial. El parlamentario árabe-israelí Ayman Odeh presentó una queja urgente ante el Ministerio de Defensa citando la coordinación previa existente y remarcando que, de acuerdo con los planes, no se preveía la asistencia de público a los oficios del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

Europa Press detalló que la tensión entre la curia jerusalénica y las autoridades israelíes se ha incrementado tras los recientes episodios de inseguridad en Jerusalén. Los ataques con misiles lanzados por Irán y la caída de fragmentos en zonas cercanas a lugares sagrados han llevado a nuevas medidas de seguridad, entre las que figura el cierre de recintos religiosos emblemáticos, medida sin precedentes en el calendario litúrgico cristiano de la ciudad santa.

Las imposiciones en el acceso al Santo Sepulcro reavivaron el debate internacional sobre la protección de la libertad religiosa en contextos de alta conflictividad. Mientras algunos líderes internacionales recalcan las obligaciones jurídicas y morales del Estado de Israel en la protección de los derechos fundamentales, otros advierten sobre el uso de la seguridad como justificación para limitar expresiones religiosas y convocatorias de fieles.

La decisión de impedir la entrada al máximo líder católico de Jerusalén coincidió con las celebraciones de uno de los días más relevantes para los cristianos, reavivando el análisis sobre la coexistencia de los credos y la seguridad en espacios religiosos en la ciudad. Por el momento, los organizadores y representantes de la iglesia esperan nuevas instrucciones oficiales respecto a la normalización del acceso y la reanudación de las ceremonias religiosas habituales en los próximos días, mientras permanece el monitorio activo por parte de la comunidad internacional y eclesiástica, según informaciones recopiladas por Europa Press.