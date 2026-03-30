Sinner completa el 'Sunshine Double' sin ceder ni un set tras ganar en la final de Miami a Lehecka

En la segunda manga del partido, tanto la interrupción de la lluvia como la tensión del juego dieron forma al desenlace de la final del Masters 1000 de Miami, donde Jannik Sinner logró imponerse ante Jiri Lehecka. El italiano se consagró como campeón tras vencer al tenista checo por 6-4 y 6-4, consolidando su dominio en la pista durante un torneo marcado por la constancia y la solidez en cada uno de sus encuentros. Este triunfo tiene especial relevancia, ya que Sinner se convirtió en el primer jugador desde Roger Federer en 2017 en proclamarse vencedor tanto en Indian Wells como en Miami sin perder un solo set, según informó el medio de comunicación que cubrió el evento.

Sinner, actualmente número dos del mundo, reafirmó su candidatura al primer puesto del ranking mundial después de completar el denominado 'Sunshine Double'. El medio detalló que este logro, reservado a solo ocho tenistas a lo largo de la historia, implica adjudicarse los títulos de Indian Wells y Miami en una misma temporada. De acuerdo con la fuente, Sinner cerró el torneo de Miami justo dos semanas después de haberse alzado como campeón en California, repitiendo la hazaña histórica que Roger Federer firmó hace siete años.

Durante la final disputada en Florida, el desarrollo se vio afectado por las condiciones meteorológicas, con más de dos horas de interrupciones acumuladas debido a la lluvia, incluidas pausas que incidieron especialmente en el segundo set. Pese a estos contratiempos, Sinner mantuvo la concentración y consolidó su superioridad sobre Lehecka. Según publicó el medio, el checo tuvo oportunidades de romper el saque, pero no consiguió convertirlas, a diferencia de Sinner, quien logró un 'break' decisivo en el noveno juego del primer set.

El desarrollo del torneo reflejó la capacidad de Sinner para adaptarse y dominar la pista dura, manteniendo su invicto a lo largo de todos sus partidos en ambos Masters 1000. A pesar del empuje inicial de Lehecka y su resistencia, especialmente al inicio del encuentro, el tenista de San Cándido marcó la diferencia en los momentos clave y cerró el partido con autoridad, como consignó la fuente.

Además de la conquista individual, el triunfo de Sinner tiene implicaciones para la carrera por el liderazgo en el ranking mundial, ahora intensificada por la cercanía de Carlos Alcaraz. El medio reportó que la lucha por el primer puesto tomará relevancia en el próximo Masters 1000 de Montecarlo, donde la superficie de tierra batida supondrá un reto adicional para los principales aspirantes.

Los registros históricos muestran que la gesta de Sinner no solo lo sitúa en una posición privilegiada dentro del circuito, sino que lo convierte en el único jugador que ha conquistado ambos torneos consecutivos sin ceder ningún set desde la época de Federer. Así lo informó la fuente, que agregó que el italiano acumula ahora dos títulos en Miami, siendo el más reciente el conseguido en 2024.

A nivel técnico, la solidez de Sinner en cada turno de servicio y su eficacia al resto se reflejaron en todos los partidos. El medio subrayó la importancia de los ‘breaks’ logrados en momentos clave, tanto en Miami como en Indian Wells, lo que permitió al italiano encadenar una serie de victorias que refuerzan su posición entre la élite del tenis mundial.

El recorrido de Sinner en esta temporada también ha destacado por la regularidad en la pista dura, con victorias frente a varios de los mejores del circuito. Según detalló la fuente, tras estos resultados la atención se centra ahora en su capacidad de adaptación a la tierra batida en el siguiente torneo del calendario principal.

Las estadísticas difundidas por el medio confirman la magnitud del logro: Sinner integra ahora el reducido grupo de jugadores que lograron el 'Sunshine Double’, una lista que incluye a figuras destacadas del tenis. Este hecho confirma la tendencia ascendente en la carrera del italiano, situándolo como un contendiente de peso en la antesala de los grandes torneos de la temporada.

El partido por el título en Miami finalizó tras un segundo set en el que ambos jugadores se mantuvieron sólidos hasta el tramo final, donde Sinner se adelantó con un quiebre fundamental. Según describió el medio, esa ventaja le permitió administrar el cierre y evitar sobresaltos en el último juego, sentenciando el 6-4 definitivo.

Las reacciones tras la victoria hicieron hincapié en el impacto de la gesta de Sinner, tanto por la dificultad que implica conseguir dos títulos seguidos de ese nivel como por la manera en que lo logró, sin perder un solo set a lo largo de ambos torneos, según públicó el medio especializado.

El resultado de la final en Miami y la acumulación de títulos refuerzan la percepción de Sinner como uno de los protagonistas actuales del circuito ATP, a la espera de los desafíos que planteará la transición a la temporada de tierra batida y los próximos eventos principales del calendario, tal como informó la fuente que cubrió el desarrollo del torneo.