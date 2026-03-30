Águila golea y pone fin al invicto de FAS con doblete del argentino Andrada

San Salvador, 29 mar (EFE).- Águila le quitó este domingo el invicto al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) con una goleada por 3-0 en el clásico de la Liga salvadoreña en la decimoquinta jornada.

El delantero argentino Federico Andrada aportó un gol de cabeza y otro de penalti. Tomás Granito, salvadoreño de padres argentinos, completó la goleada, también desde el punto de penalti.

Los Emplumados, que han perdido al entrenador mexicano Juan Carlos Chávez, suman 26 puntos y ocupan la cuarta posición.

Los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti, quedaron estacionados con 26 puntos en el tercer puesto luego de empatar 3-3 la noche del sábado con Platense.

En el segundo lugar se ubican los Toros del Luis Ángel Firpo, comandados por el costarricense Marvin Solano y que en esta jornada derrotaron a domicilio por 0-1 al Inter.

Firpo, actual campeón, llega a 32 puntos, 4 unidades menos que FAS, del mexicano Adrián Sánchez, que continúa en el primer lugar.

La cima de la clasificación de goleadores es compartida con 11 por el delantero salvadoreño del Inter Emerson Mauricio y el colombiano Carlos Bogotá del Platense.

Son seguidos con 8 por el brasileño Gustavo Souza y el colombiano nacionalizado salvadoreño Cristian Gil, ambos del Firpo.

- Resultados de la decimoquinta jornada:

29.03:

Águila 3-0 FAS

Fuerte San Francisco 0-1 Cacahuatique

Municipal Limeño 1-1 Hércules

28-03:

Inter 0-1 Firpo

Zacatecoluca 2-2 Isidro Metapán

Alianza 3-3 Platense. EFE