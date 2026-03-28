Tailandia anuncia un acuerdo con Irán para permitir el paso de petróleo por Ormuz

Un buque tailandés logró atravesar el estrecho de Ormuz hace pocos días, luego del anuncio de Bangkok sobre el avance en las conversaciones con Irán y Omán para normalizar el tráfico energético. Este hecho culminó una serie de gestiones diplomáticas luego de semanas de incertidumbre en la región, marcadas por el cierre temporal del paso estratégico bajo instrucción de Teherán. La noticia principal se centra en la confirmación del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien informó sobre el acuerdo alcanzado entre las autoridades tailandesas e iraníes que permite la reanudación del flujo de petróleo por Ormuz, garantizando el acceso a recursos clave para el país, según consignó el diario ‘The Nation’.

De acuerdo con la información divulgada por ‘The Nation’, el jefe del Gobierno tailandés explicó que las negociaciones establecidas con Irán aseguran el funcionamiento y la protección de las rutas energéticas, vitales para el suministro nacional de combustibles. El estrecho de Ormuz, principal canal para el tránsito global de petróleo, permanecía bloqueado como represalia a los bombardeos ejecutados hace un mes por Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní. Esta situación generó temores en varios países del sudeste asiático, altamente dependientes del crudo proveniente de los estados del golfo Pérsico.

Durante una rueda de prensa realizada en Bangkok y recogida por ‘The Nation’, el primer ministro Anutin presentó disculpas públicas por la gestión y por las consecuencias derivadas de la crisis del petróleo. “El conflicto está durando más de lo esperado”, declaró, señalando la incertidumbre sobre la duración de la situación y advirtiendo que “los precios de los combustibles podrían subir de nuevo”. Recalcó la inexistencia de un “final claro a la vista” del conflicto, lo que obliga tanto a la población como a las autoridades a realizar ajustes. Anutin insistió en que el mundo debe adaptarse para enfrentar la crisis, recomendando a la ciudadanía modificar sus hábitos y al Gobierno adaptar sus políticas administrativas.

La economía tailandesa depende en un 56 por ciento del petróleo y gas importados de los países del golfo Pérsico, por un valor de 43.000 millones de dólares en 2024, detalló ‘The Nation’. El cierre del estrecho de Ormuz amenazaba con interrumpir el abastecimiento energético en Tailandia, lo que encendió las alarmas en el país y aceleró los esfuerzos de diálogo con las autoridades de Irán. La reanudación del tránsito de buques tailandeses a través de este corredor representa el restablecimiento parcial de una vía indispensable para la seguridad energética nacional.

El medio ‘The Nation’ también informó que otros países del sudeste asiático, como Indonesia y Malasia, han comunicado en las últimas horas que lograron consensos similares con Teherán. Ambos gobiernos negociaron el paso seguro de sus embarcaciones por el estrecho, sumando a la tendencia regional de acuerdos bilaterales temporales en respuesta a la crisis.

Antes del desbloqueo, la situación global de precios de combustibles experimentó volatilidad. El temor a interrupciones sostenidas en Ormuz se reflejó tanto en las declaraciones de representantes gubernamentales como en el mercado internacional. El Gobierno tailandés, consciente de la posible escalada de los precios, aceleró las negociaciones ante el riesgo de una afectación directa a la economía y a los consumidores locales.

El cierre del estrecho por parte de Irán se decidió en el contexto de una respuesta ante las acciones militares protagonizadas por Israel y Estados Unidos. Desde que se restringió el paso, el gobierno tailandés movilizó esfuerzos diplomáticos para mediar con las autoridades de Teherán y con el gobierno de Omán, con el objetivo de liberar el tránsito de los cargueros energéticos.

‘The Nation’ resaltó la importancia del corredor de Ormuz no solo para Tailandia, sino también para otros países que dependen del suministro petrolero del golfo Pérsico. Anteriormente, el Gobierno había calificado la situación como una amenaza directa al bienestar y crecimiento del país, lo que motivó una postura activa en el ámbito internacional.

Después del cruce exitoso del buque tailandés y las declaraciones del primer ministro, análisis locales señalaron el riesgo extendido de inestabilidad mientras se mantenga el conflicto en Oriente Medio. Las autoridades tailandesas continúan monitoreando de cerca el desarrollo de la crisis, dejando abierta la posibilidad de nuevas fluctuaciones en los precios de la energía hasta que se logre una resolución duradera.