El Olimpia del argentino 'Vitamina' Sánchez se afianza como líder del fútbol paraguayo

Asunción, 29 mar (EFE).- El Olimpia del entrenador argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez goleó por 4-1 al 2 de Mayo y se afianzó como líder del Torneo Apertura del fútbol paraguayo, que este domingo completó su decimotercera fecha con el empate sin goles entre Guaraní y Trinidense.

El 'Franjeado', invicto en lo que va de año, se impuso con los goles de Adrián Alcaraz, Hugo Sandoval, Iván Leguizamón y Rubén Lezcano, mientras que por el 'Gallo Norteño', que sufrió la expulsión de Marcelo Acosta a la hora de juego, descontó Rodrigo Ruiz Díaz.

Con el resultado, el Olimpia alcanzó los 33 puntos, 7 más que su más cercano perseguidor, el Cerro Porteño, que no perdió el ritmo y se impuso por 2-0 al colista Sportivo San Lorenzo.

En este partido, el argentino Pablo Vegetti marcó de cabeza su segunda diana de la campaña con el 'Ciclón de Barrio Obrero', mientras que el rendidor Cecilio Domíguez puso cifras definitivas cuando cerraba el encuentro.

El viernes, Nacional vino de atrás para imponerse por 3-2 a Sportivo Luqueño, penúltimo de la tabla y que se había puesto en ventaja con los goles de Iván Maggi y Víctor Quintana.

Pero el cuadro de Barrio Obrero dio vuelta al marcador por intermedio de Danilo Santacruz, Hugo Valde y Lucas González.

En los otros partidos de la fecha, Ameliano derrotó por 2-0 a Libertad con los goles de Luca Falabella y Alberto Contrera, mientras que Recoleta superó por 1-0 a Rubio Ñú con la diana de Aldo González. EFE