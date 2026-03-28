Los Boston Celtics superan a los Hawks con Hugo González sumando minutos

Cuando los Boston Celtics enfrentaron a los Atlanta Hawks en el TD Garden, el entrenador Joe Mazzulla no contó con Jaylen Brown debido a tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo. En este contexto, Hugo González, joven alero madrileño, tuvo la oportunidad de participar en la rotación y logró anotar un triple, sumando también dos rebotes durante los siete minutos que permaneció en la cancha. Según informó el medio que cubrió el encuentro, los Celtics remontaron una desventaja de 16 puntos al inicio del partido y consolidaron una victoria por 109-102, que refuerza su segundo puesto en la Conferencia Este de la NBA.

En el transcurso del partido, Boston comenzó por detrás en el marcador. El equipo visitante, Atlanta Hawks, se puso por delante con cinco puntos al descanso (55-60). De acuerdo con la información proporcionada, el desarrollo del juego cambió significativamente en el tercer cuarto, cuando los Celtics registraron un parcial de 32-22 y lograron tomar el control del encuentro. El desempeño de Payton Pritchard, quien aportó 36 puntos desde el banquillo, resultó fundamental para que su equipo completara la remontada. Además, Jayson Tatum alcanzó un “doble-doble” con 26 puntos y 12 rebotes, aunque su estadística de 8 aciertos en 24 intentos de tiro de campo mostró un bajo porcentaje de efectividad.

El medio detalló que la contribución de Jalen Johnson por parte de los Hawks, con 29 puntos, intentó sostener a su equipo ante la presión de los locales. Sin embargo, la recuperación de Boston en la segunda mitad resultó determinante. La ausencia de Brown obligó a Mazzulla a reorganizar la rotación, lo que abrió espacio para minutos de juego adicionales, incluyendo la presencia de Hugo González, quien debutó en casa ante la afición local y consiguió anotar en su único intento de triple.

La prensa especializada en la NBA, según consignó el medio, señaló la capacidad de los Celtics para superar adversidades a lo largo del encuentro, destacando cómo la aportación de los jugadores suplentes fue clave en el desarrollo del resultado final. Boston consiguió consolidar su posición en la parte alta de la Conferencia Este gracias al rendimiento colectivo en ambas partes del partido, que permitió anular la ventaja inicial de los Hawks.

La actuación de González, aunque breve, fue significativa por su eficacia y agrega una nota relevante para el baloncesto español. Según publicó la fuente, el jugador español dejó una impresión positiva en su debut en el TD Garden, donde además de sumar un tiro de larga distancia, logró capturar rebotes en ambos costados de la cancha. Su entrada generó expectativas respecto a su evolución y el papel que puede desempeñar en el equipo durante lo que resta de la temporada.

El medio enfatizó también la ausencia de una de las figuras principales de los Celtics y cómo la plantilla respondió ante la necesidad de adaptarse a situaciones imprevistas. Pritchard, habitual jugador de rotación, asumió un rol protagonista mientras que el grupo priorizó el trabajo colectivo, especialmente en la defensa durante los segundos veinte minutos, para neutralizar los intentos de los Hawks de retomar el mando.

En síntesis, la victoria de los Celtics ante Atlanta significó no sólo un avance en la clasificación, sino también un espacio para que jugadores menos habituales, como Hugo González, sumen experiencia en partidos de alta exigencia. La presencia de público en el TD Garden ofreció un ambiente especial para el debutante, que pudo festejar junto a sus compañeros tras haber contribuido en un triunfo relevante para los intereses del club en la fase regular de la liga.