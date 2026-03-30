La Bolsa de Tokio se desploma más del 4,5 % ante temores de escalada en Oriente Medio

Tokio, 30 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió con una caída de más del 4,5 % este lunes ante preocupaciones de una escalada en el conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones en el suministro energético.

Veinte minutos después del inicio de las operaciones el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 4,52 %, u 2.414,80 puntos, hasta situarse en 50.958,27 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 4,27 %, o 155,97 puntos, hasta las 3.493,72 unidades. EFE