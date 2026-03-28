Rachas de viento activan este domingo avisos en 10 CC.AA., con descenso de las temperaturas máximas en casi todo el país

Un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo y la entrada de aire de origen polar provocarán un desplome en la cota de nieve, que llegará a situarse en torno a los 500-800 metros en la mayor parte del territorio, e incluso rondará los 300-500 metros en la zona nordeste del país. Este fenómeno, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), afectará de forma directa a la distribución y tipo de precipitaciones, con acumulaciones inusuales de nieve en el Cantábrico oriental, Pirineos, el norte del sistema Ibérico y sierras de Baleares. A este contexto meteorológico se suma un notable descenso de las temperaturas máximas en la mayoría del país, así como la activación de avisos por viento en diez comunidades autónomas, con especial foco en Cataluña, donde se esperan rachas superiores a los 140 kilómetros por hora.

De acuerdo con Aemet, la alerta de mayor nivel ha sido declarada en Cataluña, donde los avisos rojos afectan tanto a Barcelona y su Prepirineo como a Girona y su Pirineo. El organismo detalla que en estas áreas se prevén vientos de componente norte capaces de superar los 140 km/h, a lo que se añaden avisos naranjas por nevadas y viento en el litoral catalán. Además, regiones como Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana también presentan avisos meteorológicos naranjas, en ambos casos por viento y fenómenos costeros, mientras que en Aragón el aviso también incluye nevadas.

Tal como publicó la Aemet, el episodio generará cielos cubiertos o nubosos en el archipiélago balear, el tercio norte peninsular y alrededor de las zonas montañosas del centro del país. El resto de la geografía nacional experimentará cielos con intervalos nubosos o poco nubosos. El viento de componente norte será predominante en la Península y Baleares, donde soplará con intensidad fuerte y registrará rachas muy intensas en la mayor parte del centro y el este, así como en diversas zonas montañosas del oeste. En espacios concretos como el Ampurdán, el Pirineo, el extremo oriental del sistema Ibérico y los cabos y sierras del norte de Baleares, la Aemet advierte de la posibilidad de que las rachas sean localmente huracanadas.

El medio señala que entre los fenómenos más significativos para la jornada figuran también lluvias en la zona cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Ibérica y Pirineos; asimismo, se anticipan precipitaciones en Baleares y el litoral de Barcelona, donde podrían presentarse episodios fuertes acompañados de tormentas puntuales. Buena parte de estas precipitaciones se espera que sean en forma de nieve debido a la baja cota prevista, provocando acumulaciones considerables en el Cantábrico, Pirineos, el norte de la Ibérica y las sierras de las Islas Baleares.

Según publicó la Aemet, en el conjunto nacional se ha decretado aviso ante rachas de viento que, en áreas del este y nordeste peninsular y Baleares, podrían alcanzar intensidad huracanada de forma puntual. También destaca el riesgo por acumulación significativa de nieve en el norte y el posible desarrollo de precipitaciones muy fuertes, especialmente acompañadas de tormenta en puntos de Baleares.

Respecto a Canarias, reportó la Aemet, la tendencia dominante serán los cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el sur, junto con la expectativa de alisio con intervalos fuertes.

El descenso de las temperaturas máximas se registrará en casi todo el país, informa la Aemet, con caídas especialmente pronunciadas en el interior del tercio oriental. Por el contrario, se prevé una subida de las temperaturas máximas en los litorales del sur de la península. También, las temperaturas mínimas aumentarán ligeramente en el extremo nordeste peninsular y el bajo Guadalquivir, pero descenderán en Baleares, Galicia y en el sistema Bético, con posibles heladas en las áreas montañosas de la mitad norte y sureste y en la meseta Norte.

Detalló el organismo meteorológico que la sensación térmica será especialmente baja en el nordeste del país, situación agravada por el efecto del viento intenso que incrementará la percepción de frío.

En el desglose provincial, la Aemet consigna que las temperaturas más elevadas del país corresponderán a Sevilla y Huelva, donde se esperan valores máximos de 23 grados Celsius, y a Santa Cruz de Tenerife, con 22 grados. Las mínimas más bajas se prevén en Teruel con -1 grado Celsius, seguida de Ávila que alcanzará 0 grados, y de Burgos, Cuenca, Pamplona, Soria, Vitoria y Zamora, donde se pronostican mínimas de 1 grado.

A nivel nacional, la Aemet señala como zonas más expuestas a la intensidad del viento el este y nordeste peninsular y las Islas Baleares, donde las rachas podrían tener efectos sobre la seguridad ciudadana y obligar al seguimiento constante de la evolución meteorológica. Estas condiciones motivan la activación de avisos no solo por viento sino también por fenómenos costeros, que afectan especialmente a comunidades litorales como Baleares y la Comunidad Valenciana.

La situación meteorológica, según enfatiza la Aemet, sitúa bajo vigilancia a diez comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana, que presentan avisos de diferentes niveles según la gravedad de los fenómenos previstos, siendo Cataluña la más afectada en la jornada.