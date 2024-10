Borrell pide a Israel evitar urgentemente la inanición de los civiles en el norte de Gaza

Bruselas, 23 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, instó este miércoles al Gobierno de Israel a tomar medidas “rápidas” para evitar la inanición de los civiles ante la intensificación de la campaña militar israelí en el norte de Gaza este mes.

“El Gobierno israelí debe tomar medidas rápidas para evitar la inanición de la población civil y cumplir las obligaciones que le impone el Derecho internacional”, indicó Borrell en un comunicado.

Insistió en que “urge un alto el fuego inmediato” y en que la UE “reitera su llamamiento a la liberación incondicional de todos los rehenes restantes” en manos del grupo islamista Hamás.

Borrell aseguró que la UE está “gravemente preocupada” por la situación en el norte de Gaza.

“La UE insiste en la urgencia de un acceso pleno, rápido, seguro y sin trabas a la ayuda humanitaria en Gaza”, enfatizó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la operación aérea y terrestre israelí a gran escala contra Hamás desde principios de octubre ha matado a cientos de civiles, entre ellos mujeres y niños; ha destruido refugios de la ONU, y ha dañado gravemente hospitales, como el de Al Awda, apuntó Borrell.

El jefe de la diplomacia comunitaria agregó que se ha vuelto a ordenar la evacuación de los 400.000 residentes restantes del norte de Gaza, y que “muchos no tienen adónde ir tras repetidos desplazamientos, no pueden marcharse o temen que no quede ningún lugar seguro en Gaza”.

Borrell dijo igualmente que, durante más de dos semanas, se han cortado las líneas vitales de ayuda al norte de Gaza y apenas ha llegado ayuda alimentaria a la zona.

El sábado, el norte de Gaza también se quedó sin comunicaciones móviles, añadió.

“Me uno al coordinador Especial de la ONU, Tor Wennesland, en su llamamiento para que se ponga fin a los ataques contra civiles y se proteja a las personas desplazadas”, enfatizó Borrell.

Señaló que agencias de la ONU como el PNUD, la UNRWA, la OMS, UNICEF y el UNFPA “informan de una situación humanitaria espantosa, con niños que mueren a un ritmo alarmante y a los que se niega su derecho básico a la protección, la alimentación, el agua y la atención sanitaria esencial”.

También recordó que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que los hospitales se están quedando sin combustible y sin suministros, y aseguró que se une “a su llamamiento para proteger la asistencia sanitaria”.

Borrell dejó claro que las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario “deben investigarse de forma exhaustiva e independiente” y que “debe garantizarse la rendición de cuentas”.

“En este contexto, volvemos a insistir en la importancia de aplicar las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que son jurídicamente vinculantes. Debe permitirse el acceso a los investigadores bajo mandato de la ONU y a los periodistas internacionales”, concluyó. EFE