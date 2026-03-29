Agencias

Irán denuncia que EE.UU habla de negociación mientras planea un ataque terrestre

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Teherán, 29 mar (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos habla en público de negociaciones pero "en secreto" planea un ataque terrestre.

"El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre", denunció Qalibaf en un mensaje dirigido al pueblo iraní y que fue recogido por medios oficiales.

Sus declaraciones llegan en medio de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, con la mediación de Pakistán, y tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, el jueves, de que posponía hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas. EFE

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