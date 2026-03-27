Shakira vende 450.000 entradas en horas, anuncia dos nuevas fechas, y suma ya 11 conciertos en Madrid

Durante el paso de Shakira por Madrid, se pondrá en marcha “Es Latina”, un programa que incluye conciertos, exposiciones, charlas, talleres, actividades de cine, propuestas gastronómicas, literatura y otras experiencias culturales, según detalló el presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, y reportó el medio. Con este despliegue, la capital española espera consolidarse como punto de encuentro para la cultura latina e internacional, albergando la residencia europea de la cantante colombiana en un formato inédito en el país.

Shakira agotó más de 450.000 boletos en pocas horas tras anunciar su serie de conciertos en Madrid, informó el medio. De acuerdo con la información proporcionada, el rotundo interés por las entradas motivó a la artista y a la organización a agregar dos fechas adicionales, alcanzando un total de 11 funciones programadas en la ciudad. Las nuevas fechas, 10 y 11 de octubre, se liberaron para su venta a las 14:00 horas este viernes 27 de marzo mediante las plataformas www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La residencia de la artista tendrá lugar en el “estadio Shakira”, un espacio temporal montado dentro del complejo Iberdrola Music, según publicó la fuente. Este recinto, creado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), ofrecerá capacidad para más de 50.000 personas cada noche y marcará el debut en España del modelo internacional de residencia artística. Esta iniciativa se concibe como un proyecto que va más allá de la música en vivo, integrando diferentes manifestaciones artísticas en un único destino cultural.

Live Nation España, responsable de la producción, explicó que el propósito del evento es transformar el recinto en lo que han definido como “una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán”. Sagliocco destacó, según consignó el medio, que este formato pretende celebrar raíces culturales compartidas y posicionar a Madrid como escenario global para la diversidad de voces artísticas.

El calendario del evento contempla conciertos los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. Las nuevas fechas ampliaron la oferta original, después de que la demanda superara cualquier expectativa inicial. Según informó la fuente, el anuncio de la residencia europea de Shakira actuó como cierre destacado para la gira mundial “Las mujeres ya no lloran tour”, y la respuesta del público llevó a los organizadores a adaptar y expandir la programación en tiempo récord.

A la par de estos preparativos en la capital española, Shakira tiene confirmada su participación como artista principal en el concierto “Todo Mundo No Rio”, que se llevará a cabo el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Según el medio, se espera la asistencia de más de un millón de personas en este evento masivo. Antes, la cantante completó el cierre de su gira por México con una convocatoria de 400.000 seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo, actuación que se ofreció de manera gratuita y que evidenció una vez más su capacidad de convocatoria.

Durante su residencia madrileña, cada jornada en el estadio presentará no solo música, sino una amplia programación de actividades paralelas bajo el proyecto Es Latina. Según informó la fuente, la ciudad de Madrid se transformará en un eje cultural que permitirá que los asistentes disfruten de manifestaciones diversas más allá del espectáculo central de Shakira. El modelo de residencia artística utilizado en este caso responde a una tendencia internacional, ahora adaptada por primera vez a la escena musical española con el objetivo de incrementar la interacción entre públicos de distintas procedencias y resaltar la importancia de Madrid como enclave multicultural.

El recinto temporal “estadio Shakira” ha sido diseñado para fomentar la convivencia y la integración de expresiones artísticas y comunitarias. El despliegue logístico y la innovación arquitectónica propuestos por el estudio BIG apuntan a modificar la tradicional disposición de conciertos, incluyendo espacios para experiencias colectivas y encuentros culturales complementarios a las actuaciones musicales.

En este contexto, la residencia europea de la artista representa una apuesta ambiciosa tanto para la industria de los espectáculos en España como para la generación de nuevas experiencias de inmersión cultural, conforme destacó el presidente de Live Nation España y recogió el medio. Con once conciertos programados y una capacidad estimada que supera el medio millón de asistentes potenciales, el evento se presenta como uno de los de mayor envergadura para la temporada. Las actividades paralelas agrupadas bajo el nombre Es Latina abarcan desde muestras gastronómicas hasta iniciativas literarias, lo que refuerza el carácter integrador de la propuesta.

Los organizadores también subrayaron que la iniciativa contribuirá a destacar las raíces culturales compartidas entre América Latina y España, un aspecto puesto en valor como parte de la planificación del ciclo de eventos. Según publicó el medio, la residencia de Shakira aprovecha el auge de la música latina a escala internacional y la recepción favorable del público madrileño, consolidando a Madrid como destino de referencia en circuitos musicales globales.

La venta acelerada de boletos y el interés demostrado por los seguidores confirman, según reportó el medio, la vigencia y popularidad de la artista, así como la expectativa generada en torno a esta residencia que busca combinar concierto, comunidad y cultura en una experiencia única para los asistentes durante el otoño de 2026.