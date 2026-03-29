El viento deja rachas de 160 km/h en Cataluña, con carreteras y trenes cortados

Barcelona, 29 mar (EFE).- El temporal de viento que afecta a Cataluña, que arreciará en las próximas horas, ha dejado hasta el momento rachas de 160,6 kilómetros por hora en Portbou (Girona), ha provocado el corte a la circulación de seis carreteras por caída de árboles y la suspensión de trenes en tramos de las líneas R3 y R11, incidentes que no han causado heridos.

Protección Civil mandó este sábado un mensaje Es Alert a los teléfonos de seis comarcas del norte de Barcelona y de Girona para pedir que se reduzca la movilidad y las actividades al aire libre ante este temporal, que arreciará en las próximas horas.

Ese organismo, además, activó en fase de alerta su plan de emergencias VENTCAT y su plan de protección PROCICAT por avisos también de mala mar en la Costa Brava (Girona) y de nieve en la vertiente norte del Pirineo.

Este temporal es el segundo que afecta a Cataluña en quince días. El anterior ocasionó múltiples destrozos en las mismas zonas en las que ahora se ha lanzado la alerta y provocó varios heridos.

Según el servicio Meteocat, lo más duro de este temporal se registrará este mediodía, cuando el viento soplará de norte.

En las últimas horas, este episodio de viento ha dejado en Portbou (Girona) rachas de 160,6 kilómetros por hora (km/h); en La Tosa d'Alp (Girona-Barcelona), de 113,0 km/h; en Ulldeter (Girona), de 110,5 km/h; y en El Perelló (Tarragona), de 109,8 km/h.

Meteocat señala que en la franja costera norte de Cataluña habrá olas de más de dos metros y medio de altura y nieve con hasta 30 centímetros de grosor en el Pirineo, lo que, combinado con el viento, puede ocasionar ventiscas.

El viento que ha soplado en las últimas horas ha ocasionado la caída de ramas y árboles en varios puntos de la red viaria, lo que ha llevado al cierre de la circulación en seis carreteras comarcales de la provincia de Girona, según el Servei Català de Trànsit.

Por nieve, además, está prohibido el paso de camiones por la carretera N-260, en Montferrer i Castellbò, y es necesario el uso de cadenas en la C-28, en Salardú; en L-501, en La Val de Boí; en la L-504, en Lladorre; en la L-510, en Alins; y en la N-230, en Vilaller.

Por otro lado, la circulación de trenes entre Vic y Ripoll, de la línea R3 de Rodalies, y entre Figueres y Portbou, de la línea R11, permanecerá cortada hasta las 13:00 horas, según la compañía Renfe.

El Ayuntamiento de Girona, la ciudad más afectada por el temporal de hace dos semanas, ha activado este domingo en fase de alerta su plan de emergencias por viento, por lo que quedan suspendidas las actividades programadas al aire libre y ha cerrado los parques y los jardines. EFE