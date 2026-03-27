Los aeropuertos españoles afrontan la Semana Santa con 70.505 vuelos y dos huelgas de handling desde hoy

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas liderará las operaciones durante el periodo vacacional de Semana Santa, con un total de 12.933 vuelos previstos, cifra que representa un crecimiento del 4,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según Europa Press, la red de aeropuertos de Aena estima la realización de 70.505 vuelos entre el viernes y el 6 de abril, en medio de una coyuntura marcada por movilizaciones laborales y huelgas en compañías de asistencia en tierra.

Según informó Europa Press, los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida en Groundforce, empresa de 'handling' perteneciente al grupo Globalia, que brinda servicios en doce aeropuertos de la red, incluidas algunas de las terminales más transitadas como Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Las protestas contemplan paros parciales los lunes, miércoles y viernes en tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00. Estas acciones surgen por desacuerdos relacionados con la negociación del nuevo convenio colectivo.

En paralelo, UGT ha anunciado una convocatoria de huelga en la compañía Menzies, programada para los días 28 y 29 de marzo, así como para el 2, 3, 4, 5 y 6 de abril. La decisión obedece a problemas internos que, según el sindicato, se deben a la "insolvencia organizativa" de la empresa, detalló Europa Press. Ambas huelgas afectan a las tareas de asistencia en tierra, conocidas como 'handling', fundamentales para la operativa aeroportuaria.

La programación de vuelos durante estos once días festivos apenas experimenta una disminución del 0,9% respecto a 2023, una situación que implica que las huelgas coinciden con un alto volumen de tráfico aéreo, según los datos facilitados por Aena a Europa Press. El domingo 5 de abril será la jornada de mayor movimiento en la red, con 6.771 operaciones. A esta fecha le siguen el lunes 6 (6.652 vuelos), el sábado 4 (6.648), el jueves 2 (6.536) y el sábado 29 de marzo (6.506). Las jornadas menos activas saranno el viernes 27 y el sábado 28 de marzo, con 6.130 y 6.070 vuelos, respectivamente.

El aeropuerto de Barcelona-El Prat figura detrás del de Madrid en número de operaciones, con 11.339 vuelos programados, cifra que representa un aumento del 2% respecto al año anterior. Le sigue el aeropuerto de Palma de Mallorca, que suma 7.502 vuelos y observa un incremento más significativo, del 11,6% en comparación con la Semana Santa previa.

Dentro del conjunto de aeródromos con mayor actividad, Málaga-Costa del Sol y Gran Canaria cierran los primeros puestos. Málaga prevé 5.996 vuelos, lo que implica una ligera reducción del 0,7%, mientras que Gran Canaria alcanzará 4.612 operaciones, un 6% más que en 2023, según publicó Europa Press.

La operativa de vuelos permanece sujeta a posibles variaciones, ya que las aerolíneas pueden modificar la planificación según las circunstancias derivadas tanto de las huelgas como de cualquier otra incidencia que surja durante este periodo. El gestor aeroportuario Aena ha señalado la importancia de estas previsiones en el contexto del elevado tránsito esperado y la complejidad añadida por las protestas laborales en los servicios de asistencia en tierra.

Europa Press destaca que las huelgas en Groundforce y Menzies, además de afectar los servicios de apoyo a las aeronaves en los aeropuertos, podrían incidir tanto en los horarios de salida y llegada como en la eficiencia general de las operaciones aeroportuarias, en un momento clave para el turismo y la conectividad aérea en el país.