La Revuelta de la España Vaciada cumple siete años: del 'boom' social en Madrid al retroceso electoral y la polarización

El análisis sobre la eficacia de las políticas públicas frente al reto demográfico revela que solo el 37% de los fondos destinados por el Gobierno a los núcleos despoblados se ha ejecutado, según detectó el Tribunal de Cuentas. Esta cifra, citada por el movimiento 'Soria ¡Ya!', evidencia la disconformidad de parte de las plataformas impulsoras de la Revuelta de la España Vaciada, que este 31 de marzo alcanza su séptimo aniversario. En 2019, la movilización logró llevar a decenas de miles de personas hasta el centro de Madrid para exigir respuestas al fenómeno de la despoblación y reclamar igualdad de oportunidades entre el medio rural y las ciudades. Sin embargo, hoy el movimiento enfrenta una pérdida de representación política, atravesada por la polarización, la reducción de apoyos electorales y una presencia decreciente en la agenda pública. Así lo reportó Europa Press.

La protesta convocada por 'Soria ¡Ya!' y 'Teruel Existe' en marzo de 2019 reunió entre 50.000 y 100.000 manifestantes según datos de la Delegación del Gobierno y los organizadores, junto a más de 80 plataformas ciudadanas, situando la despoblación en el centro del debate nacional. Europa Press detalló que ese acto significó una apertura política inédita para las formaciones territoriales, que lograron trasladar una demanda periférica hasta el Parlamento y algunos gobiernos autonómicos.

El contexto político ha cambiado sustancialmente desde entonces. Según analizó Europa Press, los últimos ciclos electorales autonómicos han reflejado una caída en el respaldo y la representación de estos partidos, en un escenario dominado por la polarización y el voto útil. El protagonismo creciente de la confrontación entre bloques ideológicos ha reducido el espacio de los partidos centrados en el reequilibrio territorial, según reconocieron sus dirigentes y expertos consultados por el medio.

Ángel Ceña, candidato de 'Soria ¡Ya!', atribuyó el retroceso a un desplazamiento del debate hacia lógicas estatales y destacó que la formación ha pasado de alcanzar casi un 43% de apoyo en su primera cita autonómica a un 20% en el presente. En declaraciones recogidas por Europa Press, Ceña afirmó: “Supimos transmitir en 2022 una emoción de protesta frente al abandono histórico de Soria, pero ahora esa emoción se ha visto contrarrestada por el voto en clave nacional”. Denunció además que la presencia constante de líderes nacionales durante la campaña “buscaba polarizar el mensaje y no dejar espacio a lo territorial”. Criticó la falta de ejecución de las políticas públicas y cuestionó la utilidad de las 130 medidas aprobadas por el Gobierno, recordando la baja ejecución de los fondos.

Por su parte, Tomás Guitarte, diputado de 'Teruel Existe' y actual representante en el Parlamento autonómico aragonés, coincidió en que la polarización política ha sido determinante para la nueva dinámica electoral. Europa Press reprodujo su reflexión: “Se está consiguiendo polarizar la situación política y da igual que estés en un territorio u otro: lo importante es si el voto es anti-Sánchez o anti-Vox”. Guitarte consideró que la confrontación entre partidos ha restado visibilidad a los problemas estructurales del medio rural, contribuyendo a lo que denominó como “invisibilización” del fenómeno de la despoblación.

El experto en Ciencia Política Pablo Simón ofreció a Europa Press una lectura que introduce la idea de que el éxito electoral de estas plataformas coincidió con un contexto político excepcional, difícil de replicar, y señaló que muchas nacieron como partidos “nicho”, articulados en torno a una reivindicación concreta. Esta naturaleza limitaría su consolidación en ausencia de resultados tangibles. Para Simón, cuando no logran revertir la situación demográfica, parte del electorado migra hacia otras opciones, como Vox o partidos tradicionales, aunque subrayó que el mayor logro del movimiento ha sido instalar el tema en la agenda pública y “los partidos grandes han absorbido ese discurso”.

En relación al cambio de prioridades, el catedrático Fernando Vallespín, de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó a Europa Press que la atención mediática al reto demográfico ha menguado conforme el debate se ha desplazado a conflictos de índole nacional e internacional. Las tensiones entre el gobierno y la oposición han dominado el espacio informativo, relegando el fenómeno de la despoblación. Al mismo tiempo, señaló que formaciones como Vox han capitalizado parte del voto protesta del medio rural por medio de discursos orientados al abandono del campo y la ganadería.

El descenso en el apoyo a plataformas de la España Vaciada no se traduce en una mejora sustancial de la situación demográfica, según advirtió Europa Press a partir de la opinión de especialistas. Vicente Pinilla, catedrático en Economía y especializado en despoblación, migraciones y sector agrario, remarcó que localidades aragonesas de menos de 5.000 habitantes continúan perdiendo residentes, al tiempo que crecen los núcleos urbanos. Pinilla indicó que las principales dificultades para revertir el fenómeno social son el acceso a empleo cualificado, la vivienda y la movilidad, aunque reconoció que el nivel de servicios públicos resulta “bastante razonable”. Además, la dependencia del vehículo privado sigue siendo una traba determinante para el desarrollo local.

En la misma línea, el investigador Juan Antonio Lobato señaló que, aunque la pérdida de población no se ha revertido, sí se advierte una desaceleración de esa tendencia, situando a España en un “punto de inflexión”. No obstante, advirtió a Europa Press que cualquier transformación profunda demandará décadas de políticas consistentes, enfatizando las dificultades para adaptar expectativas sociales a plazos de solución tan prolongados.

Siete años después de la Revuelta de la España Vaciada, el reto demográfico ha perdido centralidad en la política nacional, aunque persiste la urgencia territorial. Europa Press puntualizó que la movilización que en marzo de 2019 logró visibilidad inédita para el problema aún no ha dado paso a soluciones efectivas capaces de revertir la despoblación. El debate en torno a la España rural se enfrenta ahora a un escenario donde la confrontación ideológica y la dinámica del voto útil han reducido la representatividad y la presencia en la agenda de quienes impulsaron la discusión sobre la demografía y la desigualdad de oportunidades.