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Rusia informa de daños en el puerto de Ust-Luga tras ataque de Ucrania

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Moscú, 29 mar (EFE). - El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó hoy de daños en el puesto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, debido al masivo ataque de drones ucranianos durante la noche pasada.

“Hay daños en el puerto de Ust-Luga. No hay víctimas”, escribió el gobernador en Telegram.

Más tarde, Drozdenko agregó que en la terminal portuaria se declaró un incendio que estaba siendo sofocado por bomberos rusos.

En total, según el gobernador, las defensas antiaéreas rusas derribaron 36 drones sobre la región de Leningrado durante la noche pasada.

Esta es la segunda vez esta semana que Ucrania ataca ese importante puerto ruso.

Previamente, el Ministerio de Defensa informó de 203 drones enemigos derribados durante la noche pasada.EFE

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