El Constitucional del Congo valida el triunfo del presidente Nguesso en las elecciones

Nairobi, 29 mar (EFE).- El Tribunal Constitucional de la República del Congo (Congo-Brazzaville) ha validado el triunfo del presidente Denis Sassou Nguesso, que lleva casi treinta años ininterrumpidos en el poder, en las elecciones del pasado 15 de marzo.

En un fallo emitido a última hora del sábado, el alto tribunal desestimó el recurso de anulación de los comicios interpuesto por el candidato presidencial opositor Uphrem Dave Mafoula, quien denunció irregularidades en el proceso electoral.

La corte argumentó "la ausencia de pruebas directas y decisivas" para concluir que "las irregularidades alegadas no estaban comprobadas por falta de pruebas".

Finalmente, Nguesso, de 82 años, obtuvo el 94,90 % de los votos, frente al 94,82 % anunciado el pasado día 17 por el ministro congoleño del Interior y Descentralización, Raymond Zéphirin Mboulou.

El mandatario logró así un quinto mandato de cinco años desde que llegó al poder en 1997, tras imponerse a seis candidatos opositores.

Tras haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), el mandatario se mantiene como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

En segunda posición quedó Mabio Mavoungou, de 70 años y presidente del partido Alianza, que logró el 1,40 % de los sufragios (frente al 1,48 % anterior), seguido de Mafoula, de 43 años y presidente de Los Soberanistas, con el 1,03 % (sin cambios).

El resto de aspirantes consiguieron menos de un 1 % en los comicios.

De 3,15 millones de votantes registrados (de una población total de unos seis millones de habitantes), algo más de 2,6 millones acudieron a las urnas, lo que representa una participación del 84,99 % (frente al 84,65 % que ofreció el ministro), según el tribunal.

Como sucedió en los comicios de 2021, la jornada electoral estuvo marcada por el corte de internet a nivel nacional, según confirmó el observatorio global de internet NetBlocks.

El presidente pudo concurrir a los comicios gracias a la polémica reforma constitucional de 2015, que retiró el límite de 70 años de edad de un candidato presidencial y el máximo de dos mandatos presidenciales de cinco años.

Pese a numerosos intentos de crear alianzas, la oposición, víctima de la represión y el control del oficialismo sobre todo el aparato del Estado, no logró unirse en torno a un aspirante que pudiera desafiar al veterano jefe de Estado, gran favorito de las elecciones.

Además, los principales partidos de la oposición con representación parlamentaria optaron por el boicot, al considerar que no se daban condiciones para unas elecciones libres y justas en este país productor de petróleo de África central.

A pesar de esa riqueza, más del 46 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, según datos de la ONU. EFE