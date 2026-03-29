Antonelli repite victoria en Suzuka y es nuevo líder del Mundial

La actuación en Suzuka de Kimi Antonelli marcó también un hito en la historia del automovilismo, ya que el piloto italiano se convirtió en el líder más joven del campeonato de Fórmula 1, con solo 19 años. Según informó el medio, Antonelli alcanzó este logro tras dominar la carrera del Gran Premio de Japón y consolidarse al frente del Mundial luego de tres pruebas.

El medio destacó que esta victoria en el histórico circuito japonés representa el segundo triunfo consecutivo de Antonelli, quien ya había obtenido la victoria en China hace dos semanas. Este nuevo éxito posiciona al piloto de Mercedes en la cabeza de la clasificación general, desbancando a otros favoritos y ampliando la diferencia respecto a sus competidores directos. De acuerdo con la información publicada, Antonelli cruzó la meta con una ventaja de 13 segundos sobre el australiano Oscar Piastri, de McLaren, mientras que Charles Leclerc, representante de Ferrari, finalizó tercero.

En cuanto a la carrera, Antonelli aseguró su triunfo a pesar de enfrentar una salida complicada que amenazó sus opciones en los primeros metros. Sin embargo, detalló el medio, la intervención de un coche de seguridad le permitió recuperar posiciones clave y gestionar la estrategia de carrera hasta hacerse con el liderato. Este desenlace permitió al joven piloto reafirmar su protagonismo en la presente temporada de la Fórmula 1.

El medio indicó además que detrás del podio se ubicaron los británicos George Russell, coequipero de Antonelli en Mercedes, y Lewis Hamilton, quien este año pilota para Ferrari, completando los primeros cinco puestos. Este resultado evidencia la capacidad de Antonelli y el buen desempeño técnico de Mercedes en una pista reconocida por su alto nivel de exigencia.

En lo referente a los pilotos españoles, Carlos Sainz, ahora integrante de la escudería Williams, terminó en la decimoquinta posición. Partiendo desde el decimosexto puesto, el español logró avanzar una plaza durante la carrera, aunque fuera de la zona de puntos. Por su parte, Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, consiguió finalizar la prueba en el lugar número dieciocho tras salir penúltimo. Esta fue la primera vez en la presente temporada que Alonso logró cruzar la bandera a cuadros. El medio reportó que su compañero de equipo, Lance Stroll, no pudo terminar la competencia, lo que según la publicación volvió a poner en relieve los desafíos técnicos que enfrenta Aston Martin.

La jornada en el circuito de Suzuka constituyó también un evento especial para la marca Honda, cuyo Gran Premio en casa estuvo marcado por dificultades para algunos equipos y por la destacada actuación de nuevas figuras en la máxima categoría del automovilismo. El desempeño de Antonelli reconfigura las expectativas de la temporada, situándole como un contendiente serio para el título mundial en su año de debut en la élite de la Fórmula 1, según publicó el medio.

El desarrollo de la carrera en Japón se enmarca como la tercera fecha del actual campeonato, con Antonelli cosechando resultados que lo proyectan como la revelación de la temporada. La brecha que logró ante Piastri y Leclerc resalta el dominio mostrado por Mercedes y el acierto en las decisiones técnicas durante la prueba, detalló el medio. Esta ventaja numérica le permitirá a Antonelli comandar la clasificación general de cara a la siguiente cita mundialista, reforzando su posición frente a competidores experimentados y sugiriendo un cambio generacional en la competencia internacional.

Las posiciones finales, sumadas a las incidencias técnicas reportadas, permitirán a los equipos analizar su rendimiento en un inicio de campeonato que, hasta el momento, ha deparado sorpresas tanto en la grilla de salida como en los resultados finales de cada uno de sus protagonistas.