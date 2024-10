Líbano necesita "urgentemente" más suministros médicos ante el drástico aumento de heridos

Las agencias de Naciones Unidas y las ONG que trabajan sobre el terreno en Líbano han alertado de la creciente presión del sistema sanitario por el elevado número de víctimas de los constantes bombardeos israelíes, hasta el punto de que los centros médicos necesitan "urgentemente" recibir más suministros para poder salvar las vidas de miles de personas. El representante en Líbano del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Edouard Beigbeder, ha alertado de que "los hospitales están luchando bajo la presión de este trágico aumento de casos". La agencia ha movilizado 167 toneladas de suministros médicos para ayudar a cerca de dos millones de personas, con 67 toneladas entregadas sólo en los últimos tres días tanto por tierra como por aire. Estos fondos, que incluyen botiquines de emergencia, material para partos, fármacos o suministros de primeros auxilios, entre otros, se están distribuyendo en hospitales públicos, centros de salud y equipos móviles de Líbano, ha explicado UNICEF en un comunicado. Preocupa de manera particular la atención de los cientos de miles de libaneses desplazados por el conflicto, ya que como ha explicado la responsable de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, Mercè Rocaspana, "muchas de estas personas se encuentran en la calle sin un lugar donde dormir, ni nada que comer". "Están viviendo, la mayoría, en escuelas que no estaban preparadas para ser un lugar de residencia por tanto no tienen equipamiento sanitario suficiente ni siquiera tienen cocina la mayoría de las escuelas, así que dependen completamente de la ayuda externa", ha explicado en un llamamiento desde Beirut. MSF brinda apoyo a clínicas móviles y hospitales y, aunque Rocaspana ha destacado que la sociedad civil libanesas "se está moviendo muchísimo" y "haciendo un grandísimo trabajo", también ha admitido que no se basta por sí sola y necesita de todo el apoyo posible. En esta línea, UNICEF ha reclamado a la comunidad internacional que movilice el apoyo humanitario y garantice que las rutas de suministro al Líbano permanezcan abiertas y se garantice el paso seguro. Parte de la ayuda enviada por UNICEF ha entrado por la frontera de Siria, adonde se han extendido también esta misma semana los bombardeos israelíes. La agencia ha aprovechado además para reclamar "un alto el fuego urgente", instando a todas las partes a que protejan en todo momento a la población civil y cumplan las obligaciones recogidas en el Derecho Internacional Humanitario.

