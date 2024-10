VÍDEO: Israel desencadena sobre el sur de Beirut uno de los bombardeos más intensos desde el inicio de la invasión

El Ejército israelí ha lanzado esta pasada noche sobre la capital de Líbano, Beirut, una de las olas de bombardeos más intensas desde el comienzo de su invasión del país con el lanzamiento de casi una treintena de ataques concentrados principalmente en los distritos del sur de la ciudad, considerados el bastión de las milicias chiíes de Hezbolá. Los bombardeos han alcanzado especialmente los distritos de Bourj el Barajné y Ghobeiri, así como el barrio estadounidense, Sfeir, Choueifat y Amrousieh. También habría sido alcanzado el estudio de televisión de la cadena Al Manar, previamente evacuado, y la carretera del aeropuerto internacional que, a pesar de la intensidad de los ataques, ha operado con relativa normalidad. El Ministerio de Salud libanés todavía no ha proporcionado un balance de estos últimos ataques y se ciñe a sus estimaciones de ayer: 2.036 muertos y 9.662 heridos en ataques israelíes contra Líbano desde el 8 de octubre de 2023, fecha del inicio de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, erigido como "frente de apoyo" a Hamás. Por su parte, el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adrai, ha confirmado en las primeras horas de los bombardeos varios ataques contra dos edificios, uno cerca del Colegio Heliópolis y de la Universidad Nacional de Chuifat y el otro cerca de la mezquita de Mojtaba. Otra detonación se ha escuchado en Sfeir, cerca de Hadath, y segundos después ha habido una nueva explosión en Burj el Brajné. En el caso de la primera explosión no hubo aviso previo. El aviso israelí instaba a la población a situarse al menos a 500 metros de los lugares atacados como en anteriores ataques de la aviación israelí en el sur de la ciudad. Tras las referidas explosiones, el propio Adrai se ha pronunciado nuevamente a través de la red social X para lanzar "otra advertencia a los residentes del suburbio sur" de la capital libanesa, "específicamente a los de los edificios designados en Burj el Brajné, Al Layliki y Haret Hreik". "Usted se encuentra cerca de instalaciones e intereses de Hezbolá, contra los cuales las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operarán en un futuro próximo", ha agregado, reiterando su llamado a alejarse de los puntos mencionados "a una distancia no inferior de 500 metros". Asimismo, el Ejército israelí ha indicado que, acompañando a los bombardeos, sus fuerzas de tierra han proseguido con sus operaciones en múltiples poblaciones próximas a la frontera con Israel, como Khiam, Marjayoun, Tebnine, Ain Ebbel, Bint Jbeil, Hasbaya, Yaroun, Madfoun o Beit Yahoun. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/911162/1/israel-extiende-ofensiva-oriente-proximo-primer-aniversario-conflicto TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

