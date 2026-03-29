El espectáculo español 'Aria' engalana la noche bogotana

Bogotá, 28 mar (EFE).- El espectáculo 'Aria', de la compañía española Zenit Aerial Ballet, engalanó este sábado con sus luces, efectos, música y bailes la noche bogotana en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que tiene a la Comunidad de Madrid como región internacional invitada.

"Es un viaje lleno de sutileza, una emoción delicada que conecta profundamente con el público", afirmó la directora artística de 'Aria', Helena Sánchez, quien agregó que el show crea "una relación muy poderosa con las personas" que ven el acto, "una conexión que hace que cada función sea única".

El espectáculo es presentado este sábado y domingo en la Plaza Cultural La Santamaría, y en él ocho bailarinas se elevan a 30 metros de altura, acompañadas por música en vivo, luces y efectos visuales.

Allí bailan al ritmo de 'Las cuatro estaciones', de Antonio Vivaldi, con figuras en el aire que evocan la delicadeza del ballet clásico y la precisión de la natación sincronizada.

La obra llegó a Bogotá tras haber cautivado al público en ciudades como Marsella y Salamanca.

El Festival, que comenzó el viernes y culmina el 5 de abril, busca consolidar a la capital colombiana como referente cultural de Latinoamérica.

El evento, organizado por el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá, se despliega en salas, calles, plazas y parques de la ciudad con más de 100 espectáculos de teatro, música, danza, circo y narración oral.

En cuanto a la participación colombiana, se presentan 41 obras de diversos distritos, de las cuales 38 se seleccionaron a través de una invitación pública, y 30 espectáculos nacionales.

La Comunidad de Madrid es la región internacional invitada de honor en esta edición, mientras que en el territorio nacional es el Caribe colombiano. Además, el certamen reúne obras procedentes de España, Canadá, China, Argentina y Rusia.

Entre las representaciones internacionales destacan 'Numancia', una versión del clásico de Miguel de Cervantes producida por los Teatros del Canal; 'Viaje al amor brujo', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que rinde homenaje al compositor Manuel de Falla; 'Caperucita en Manhattan', una producción del Teatro de la Abadía que adapta la novela de Carmen Martín Gaite, y 'Casting Lear', una coproducción entre Andrea Jiménez y el Teatro La Abadía. EFE

(foto)