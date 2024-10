La Comunidad condena incidentes del derbi y pide tomar medidas para evitar "imágenes que empañan el fútbol"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha condenado este miércoles los altercados que tuvieron lugar el pasado domingo en el Estadio Cívitas Metropolitano, en el partido que enfrentó al Atlético de Madrid con el Real Madrid, y ha pedido tomar medidas para evitar "imágenes que empañan el fútbol". En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, el consejero regional ha reprobado lo sucedido durante el partido, en el que un grupo de ultras del Atlético lanzó objetos al campo. "El mundo del fútbol, el mundo del deporte en general, tiene que destacar por sus éxitos y, precisamente, por la limpieza de todos los espacios", ha señalado a continuación. García Martín ha reprochado que la actuación de una "minoría" de aficionados haya empañado lo que debería haber sido "la fiesta del fútbol". "Lamentar esos incidentes y, desde luego, pedir que se tomen todas las medidas necesarias y oportunas para que ese tipo de imágenes que empañan al fútbol español y al deporte en general no vuelvan a suceder ni en un campo de nuestra región, ni en ningún campo de nuestro país, ni de la Unión Europea", ha trasladado. Esto, según ha indicado, tiene que "concernir a todos: a los clubes, a LaLiga y a las administraciones públicas". "Todos tenemos no sólo que condenar sino también que tomar las medidas oportunas para que ese tipo de imágenes no vuelvan a suceder y, sobre todo, para que la violencia, ya sea verbal o ya sea física, quede completamente erradicada de los estadios de fútbol", ha insistido.

